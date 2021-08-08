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İletişim Başkanı Altun yangınlarla ilgili son durumu paylaştı

08.08.2021 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 47 ilde çıkan toplam 239 yangından 234'ünün yoğun ve gayretli çalışmalar sonucu kontrol altına alındığını, yıl sonuna kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 252 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını açıkladı.

İletişim Başkanı Altun yangınlarla ilgili son durumu paylaştı

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, son 12 gündür orman yangınlarıyla devletin tüm imkanlarını kullanarak büyük bir özveriyle mücadele ettiklerini bildirdi. Altun, "Şu ana kadar 47 ilimizde çıkan toplam 239 yangının 234’ü yoğun ve gayretli çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıktığı ilk andan itibaren büyük bir koordinasyonla sahada olan ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanımızın anbean takip ettiği çalışmalara 6 bine yakın personel, 16 uçak, 9 İHA, 65 helikopter, 150 iş makinesi ve 850 arazöz katıldı. Yangının yol açtığı hasarları gidermek için 79 milyon 400 bin TL nakdi yardımın gönderildiği afet bölgelerinde 4 bin 409 vatandaşımıza barınma hizmeti veriliyor. Günlük 284 bin 852 kişi/öğün sıcak yemeğin dağıtıldığı bölgelerde 351 bin 310 kumanya vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır" dedi.

"252 MİLYON FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULACAK"

Altun, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinden ortaya çıkan zararların hızla giderildiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Evleri yangından zarar gören vatandaşlarımızın yeni evlerinin temeli de atıldı ve inşa çalışmaları hızla başladı. Devletimiz, tüm imkanlarıyla milletimizin hizmetindedir. Hamdolsun, yangınların önemli ve büyük bir kısmı söndürüldü. Yıl sonuna kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 252 milyon fidanı topraklarımızla buluşturup dört bir yanı yeniden yeşillendireceğiz. Bir kez daha ifade etmek isterim, kıymetli vatandaşlarımızın kaynağı belirsiz, asılsız haberlere itibar etmemesinde ve büyük bir özveriyle gerçekleştirilen çalışmaları doğrudan sahadan aktaran resmiî kurumlarımız ve yetkili merciler üzerinden takip etmesinde büyük yarar vardır."

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Recep Tayyip Erdoğan
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