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İletişim Başkanı Altun'dan "intikam" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 18:29 | Son Güncelleme

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: - "(Türkiye'deki sivilleri hedef alan YPG/PKK terör örgütünün saldırısına yönelik) Teröristlerin ahlak kurallarına hiç saygıları yok. Onları avlayacağız ve ölülerimizin intikamını alacağız"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye'nin kuzeydoğusundan Türkiye'deki sivilleri hedef alan YPG/PKK terör örgütünün saldırısına yönelik, "Teröristlerin ahlak kurallarına hiç saygıları yok. Onları avlayacağız ve ölülerimizin intikamını alacağız." ifadesini kullandı.

Altun, Twitter'dan yayımladığı mesajda, terör örgütü PKK'nın Suriye'nin kuzeydoğusundan Türkiye'deki sivilleri hedef aldığını belirtti.

İletişim Başkanı Altun, "Suriye'nin kuzeydoğusundaki mevzilerinden PKK, Türkiye'deki sivilleri hedef alıyor. Havan saldırısında bugün 9 aylık bebeği öldürdüler. Teröristlerin ahlak kurallarına hiç saygıları yok. Onları avlayacağız ve ölülerimizin intikamını alacağız." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Valiliği, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın, işgal ettiği bölgelerden düzenlediği, sivilleri hedef alan saldırılar sonucu Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar'ın hayatını kaybettiğini bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Altun İletişim Başkanı Muhammed Omar YPG/PKK

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