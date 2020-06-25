İletişim Başkanı Altun'dan John Bolton'un Kitabına Dair Değerlendirme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Amerika’nın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın yeni yayınlanan kitabında yer alan Türkiye ile ilgili iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altun açıklamayı Twitter hesabından paylaştığı mesajlarla yaptı.

Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan görüşmelerin, kitapta yanlış ve yanlı şekilde yansıtıldığını savundu. Fahrettin Altun, bunun amacının iç siyasi hedefler ve kişisel kazanç olduğunu ileri sürdü.

Fahrettin Altun “Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu tür manipülasyonlara artık şaşırmıyoruz. Ancak bu tür olaylara tepkimizi koyarak algı çalışmalarını yıkmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Trump, derin farklılıklara ve Washington'da ülkemizi hedef alan düşmanca seslere rağmen Türkiye-ABD ilişkilerinin tamir edilmesi ve istikrarlı bir şekilde sürmesi için büyük çaba göstermektedirler" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Başkan Donald Trump’ın bir önceki Obama yönetimine göre Türkiye’nin taleplerine daha çok kulak verdiğini belirtti. Altun “Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta Türkiye'nin önceliklerini açıkça dile getirmekte; çıkarlarımızı en güçlü biçimde savunmaktadır. FETÖ militanlarının iadesi, PKK/YPG ve Halkbank konularında hem özel hem de kamuya açık ortamlarda aynı tavır içerisinde olmuşlardır. Türkiye ve ABD arasındaki bu meseleler, Obama dönemine kadar uzanmaktadır. Esasen Sayın Trump, kendisinden önceki yönetime kıyasla NATO müttefikine daha çok kulak vermiş; bu durum tarafımızca doğal karşılanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde birçok ABD başkanıyla çalışmıştır. Kendisinin muhataplarına karşı açık sözlü olduğu; özel ve kamuya açık ortamlarda aynı şeyleri söylediği tarafsız yorumcuların takdiridir. Eski üst düzey yetkililerin, ciddi diplomatik görüşmeleri ve müttefikler arasında süregelen meseleleri çözüme kavuşturma çabalarını iç siyasi gündemleri için kullanmalarını kabul edilemez buluyoruz. Türkiye-ABD ilişkilerinin bu tür çabaların üstesinden gelerek daha da güçleneceğine şüphemiz yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Trump ile açık ve dürüst diyaloğunu sürdürecektir” görüşlerini paylaştı.

