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İletişim Başkanı Altun’dan NATO’ya çağrı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.12.2019 19:32 | Son Güncelleme

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “NATO, üye devletlerin güvenlik endişelerini anlamalı, kabul etmeli ve hem taktiksel hem de operasyonel anlamda buna göre çözümler üretmelidir” dedi.İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Uluslararası güvenlik ortamının giderek belirsizleştiği şu günlerde zorlu birtakım kararlar alması gereken NATO önemli bir zirveye hazırlanıyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “NATO, üye devletlerin güvenlik endişelerini anlamalı, kabul etmeli ve hem taktiksel hem de operasyonel anlamda buna göre çözümler üretmelidir” dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Uluslararası güvenlik ortamının giderek belirsizleştiği şu günlerde zorlu birtakım kararlar alması gereken NATO önemli bir zirveye hazırlanıyor. Son yıllarda güvenliğimize yönelik tehditler artmış durumdayken Türkiye, stratejik bir diyaloga öncülük edilmesine yardım etmeye hazır durumdadır.
NATO, üye devletlerin güvenlik endişelerini anlamalı, kabul etmeli ve hem taktiksel hem de operasyonel anlamda buna göre çözümler üretmelidir. İttifakın ortak güvenliği, ancak ve ancak üye devletlerin endişelerinin giderilmesiyle mümkün olabilir. Türkiye son yıllarda NATO’dan beklediği desteği görmemiştir. İttifakın en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye buna rağmen birçok NATO misyonunda yer almıştır. Katkılarımızı sürdüreceğiz ancak bununla birlikte endişelerimize yönelik destek de beklemekteyiz. Türkiye NATO’ya bağlılığına ve katkılarına karşılık olarak güvenlik endişelerimizi bilfiil destekleyen ortak bir güvenlik stratejisi oluşturulmasını bekliyor.
NATO, İttifaka ve üye devletlere yönelik tehditleri ancak bu tehditlerin tabiatına netlik kazandırarak çözebilir. Kolektif güvenlik, barış zamanında istikrarın, savaş zamanında da güvenliğin en önemli temel taşıdır. Üye devletlerin meşru güvenlik algılarının ve güvenlik endişelerinin gerektiği şekilde kabul edilmemesi ittifakı zayıflatacak ve NATO’yu daha az güvenilir kılacaktır” ifadelerine yer verdi.

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