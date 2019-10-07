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İletişim Başkanı Altun'dan 'terörle mücadele' mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.10.2019 02:27 | Son Güncelleme

 İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığıyla ilgili, "İstiklalimiz ve istikbalimiz için teröre karşı mücadelemiz sınırlarımız içinde de dışında da kesintisiz ve tavizsiz şekilde sürmektedir" dedi.

Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA) - İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığıyla ilgili, "İstiklalimiz ve istikbalimiz için teröre karşı mücadelemiz sınırlarımız içinde de dışında da kesintisiz ve tavizsiz şekilde sürmektedir" dedi.
Türkiye’nin terörle mücadele konusundaki kararlığıyla ilgili Twitter'daki hesabından paylaşımda bulunan Fahrettin Altun, şu ifadelere yer verdi:
"İstiklalimiz ve istikbalimiz için teröre karşı mücadelemiz sınırlarımız içinde de, dışında da kesintisiz ve tavizsiz şekilde sürmektedir. Bu mücadelenin asli unsuru terörü kaynağında kurutma stratejisidir. Barışı ve huzuru tam olarak tesis edene dek mücadelemiz devam edecektir."

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