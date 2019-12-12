İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Senatosu’nun kabul ettiği ‘Ermeni tasarısı’ ile ilgili, "ABD kongresinin üyelerinin bazılarının davranışı Türk-Amerikan ilişkilerine zarar veriyor" dedi.

\u0130leti\u015fim Ba\u015fkan\u0131 Fahrettin Altun, ABD Senatosu\u2019nun kabul etti\u011fi \u2018Ermeni tasar\u0131s\u0131\u2019 ile ilgili, "ABD kongresinin \u00fcyelerinin baz\u0131lar\u0131n\u0131n davran\u0131\u015f\u0131 T\u00fcrk-Amerikan ili\u015fkilerine zarar veriyor" dedi.K\u00fcrtaj\u0131 kabul etmeyince... Duyan \u015fa\u015fk\u0131na d\u00f6n\u00fcyor!Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclt\u00fcr ve Sanat B\u00fcy\u00fck \u00d6d\u00fclleriCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclt\u00fcr Sanat B\u00fcy\u00fck \u00d6d\u00fclleri sahiplerini buldu