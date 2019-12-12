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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Senatosu’nun kabul ettiği ‘Ermeni tasarısı’ ile ilgili, "ABD kongresinin üyelerinin bazılarının davranışı Türk-Amerikan ilişkilerine zarar veriyor" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.12.2019 22:45 | Son Güncelleme

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Senatosu’nun kabul ettiği ‘Ermeni tasarısı’ ile ilgili, "ABD kongresinin üyelerinin bazılarının davranışı Türk-Amerikan ilişkilerine zarar veriyor" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Senatosu’nun kabul ettiği ‘Ermeni tasarısı’ ile ilgili, "ABD kongresinin üyelerinin bazılarının davranışı Türk-Amerikan ilişkilerine zarar veriyor" dedi.

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