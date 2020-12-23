İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Can Dündar'ı iade etmelerini bekliyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, firari Can Dündar'ın MİT TIR'ları davasında 'casusluk' ve 'silahlı terör örgütüne yardım' suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin, "Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak, şahsı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım suçlarından hüküm giyen Can Dündar’ın faaliyetleri gazetecilik bağlamında değerlendirilemez. Bu, gerçek gazetecilere hakarettir. Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak, şahsı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz" dedi.(DHA)



