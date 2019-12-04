İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile NATO Zirvesi marjında son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdi" dedi.

\u0130leti\u015fim Ba\u015fkan\u0131 Fahrettin Altun, "Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z Erdo\u011fan, ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump ile NATO Zirvesi marj\u0131nda son derece verimli bir g\u00f6r\u00fc\u015fme ger\u00e7ekle\u015ftirdi" dedi.PARTNER D\u00fcnyan\u0131n en \u00e7ok tercih edilen metropolleri a\u00e7\u0131kland\u0131! Bak\u0131n T\u00fcrkiye ka\u00e7\u0131nc\u0131 s\u0131rada\u00c7ekya Ba\u015fbakan\u0131 Babi\u015f\u2019ten istifa a\u00e7\u0131klamas\u0131\u00d6zel okulda maa\u015flar\u0131n\u0131 alamayan \u00f6\u011fretmenler derse girmedi