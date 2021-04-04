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  4. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 104 amiralin yayınladığı bildiriye destek verenlere sert tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 104 amiralin yayınladığı bildiriye destek verenlere sert tepki

04.04.2021 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, emekli 104 amiralin yayınladığı 'Montrö' bildirisine destek veren bazı siyasetçilere sert tepki gösterdi. Altun açıklamasında, "Aziz milletimizden hiçbir zaman icazet alamadıkları için en ufak darbe söylentisine bile heyecanla el sallıyorlar. Hala darbelerden medet umuyorlar. Bir kere de millî iradeden ve demokrasiden yana olun!" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 104 amiralin yayınladığı bildiriye destek verenlere sert tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konu ile ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"HALA DARBEDEN MEDET UMUYORLAR"

"Ortak oldukları en önemli nokta Hakk’ın ve halkın karşısında olmak. Aziz milletimizden hiçbir zaman icazet alamadıkları için en ufak darbe söylentisine bile heyecanla el sallıyorlar. Hala darbelerden medet umuyorlar. Bir kere de millî iradeden ve demokrasiden yana olun!

Türkiye, uzun yıllar boyunca darbe heveslisi bu zihniyetten çok çekti. Her fırsatta milletimizin iradesini silahların gölgesinde hapsetmeye çalıştılar. Milletimize uşakları gözüyle baktılar.

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"ARTIK ESKİ TÜRKİYE YOK"

Halâ bir yerlerden darbe ümidi bekliyorlar. Beyhude heveslerin peşine düşmeyin. Artık eski Türkiye yok. Cumhurbaşkanımız sayın @RTErdogan’ın 27 Nisan’da, 7 Şubat’ta, 17/25 Aralık’ta ve 15 Temmuz’da aziz milletimizle birlikte tüm vesayet odaklarını yıkarak inşa ettiği büyük ve güçlü Türkiye var. Milletin iradesi sizin tüm hain planlarınızdan daha güçlüdür."


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