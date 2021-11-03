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  4. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Dosta güven, düşmana korku' paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Dosta güven, düşmana korku' paylaşımı

03.11.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul'dan Ankara'ya hareketinden önce düzenlenen uğurlama töreninden görüntüleri, "Dosta güven, düşmana korku…" mesajıyla paylaştı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Ankara'ya gelmek üzere İstanbul'dan ayrılışı sırasında düzenlenen uğurlama töreninde çekilen görüntüleri paylaştı.

''DOSTA GÜVEN DÜŞMANA KORKU''

Altun, makam aracından inen Erdoğan'ın, kendisini uğurlamak üzere havalimanına gelen tören kıtasını selamlarken çekilen görüntüsü ile birlikte 'Dosta güven düşmana korku' mesajını Twitter'dan paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Ankara Valisi Vasip Şahin tarafından karşılandı. Vali Vasip Şahin, eşi Emine Erdoğan ile birlikte uçaktan inen Cuhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılarken çekilen fotoğrafları, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı İstanbul’dan Ankara’ya dönüşlerinde karşıladık" notuyla Twitter hesabından paylaştı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Maşallah. ALLAH ım uzun adama kendi gibi uzun ömürler nasip etsin inşALLAH.
tamam fahrettin kaptın bir maaş ikramiye :) ;)
Fahreddin altun bu yazdıklarına sen inaniyormusun?

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