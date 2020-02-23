İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Erdoğan ve Putin arasındaki görüşme sonrası dikkat çeken sözler

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştiği telefon görüşmesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhatabına İdlib'le ilgili endişelerini ilettiğini belirten Altun, "Rusya'nın Esed rejimine verdiği destek, zaten içler acısı bir halde olan insani krizin daha da kötüye gitmesine neden oluyor. Sınırlarımızda bir milyon mülteciyle ve güvenliğimiz açısından giderek büyüyen bir tehlikeyle karşı karşıya bulunmaktayız. Soçi'de Rusya ile bir anlaşma yapmıştık ve bu anlaşmanın gerekliliklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bütün tarafların sözlerini tutacağını ve istikrarı sağlamaya çalışacağını ümit ediyoruz. Bununla birlikte kuvvetlerimizi herhangi bir tehdit karşısında korumaktan da çekinmeyeceğiz. Hiç kimse bizim kararlılığımızı sınamasın" ifadelerini kullandı.

'RUSYA'NIN İŞ BİRLİĞİNE GÜVENİYORUZ'

Altun, Esed rejiminin eylemlerinin, masumların hayatlarını kaybetmesi ve bölgenin istikrarsızlaşmasına neden olduğunu belirterek, açıklamanın devamında şöyle dedi: