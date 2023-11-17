İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İsrail polisinin TRT Haber ekibine saldırısına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail polisinin TRT Haber ekibine saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada saldırıya tepki gösterdi.

İletişim Başkanı Altun'un yaptığı açıklama şu şekilde:

"İsrail, askerinden polisine tüm silahlı unsurlarıyla uluslararası hukuku çiğnemeye, adeta kural, ilke tanımamaya devam ediyor.

İsrail polisinin Kudüs'te TRT Haber ekibine saldırısını kınıyorum, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Hiç kuşkusuz bu çirkin saldırı, İsrail'in basın özgürlüğü konusundaki siciline yeni bir utanç olarak eklenmiştir.

Bebek, kadın, yaşlı, engelli, gazeteci demeden katliamlarına devam eden, basın mensuplarının görevini ifa etmesine engel olan İsrail'e karşı uluslararası toplumun daha fazla ses çıkarması gerektiği çağrımızı yineliyorum.

İsrail, askerinden polisine tüm silahlı unsurlarıyla uluslararası hukuku çiğnemeye, adeta kural, ilke tanımamaya devam ediyor.



İsrail polisinin Kudüs'te TRT Haber ekibine saldırısını kınıyorum, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Hiç kuşkusuz bu çirkin saldırı,… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 17, 2023







