HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İsrail polisinin TRT Haber ekibine saldırısına tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İsrail polisinin TRT Haber ekibine saldırısına tepki

17.11.2023 15:50 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail polisinin TRT Haber ekibine saldırısına tepki gösterdi. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hiç kuşkusuz bu çirkin saldırı, İsrail'in basın özgürlüğü konusundaki siciline yeni bir utanç olarak eklenmiştir" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İsrail polisinin TRT Haber ekibine saldırısına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail polisinin TRT Haber ekibine saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada saldırıya tepki gösterdi.

İletişim Başkanı Altun'un yaptığı açıklama şu şekilde:

"İsrail, askerinden polisine tüm silahlı unsurlarıyla uluslararası hukuku çiğnemeye, adeta kural, ilke tanımamaya devam ediyor.

İsrail polisinin Kudüs'te TRT Haber ekibine saldırısını kınıyorum, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Hiç kuşkusuz bu çirkin saldırı, İsrail'in basın özgürlüğü konusundaki siciline yeni bir utanç olarak eklenmiştir.

Bebek, kadın, yaşlı, engelli, gazeteci demeden katliamlarına devam eden, basın mensuplarının görevini ifa etmesine engel olan İsrail'e karşı uluslararası toplumun daha fazla ses çıkarması gerektiği çağrımızı yineliyorum.


Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gazeteci Barış Pehlivan tahliye edildi! Cezaevi çıkışında açıklama yaptıGazeteci Barış Pehlivan tahliye edildi! Cezaevi çıkışında açıklama yaptı
İnternetten telefon aldı, gelen ürün şoke etti!İnternetten telefon aldı, gelen ürün şoke etti!
Elon Musk'ın sosyal medya platformu X'ten iş arama aracıElon Musk'ın sosyal medya platformu X'ten iş arama aracı
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Altun
En Çok Okunan Haberler
Memur ve emeklisi gün sayarken belli oldu: İki sınırın da altında!

Memur ve emeklisi gün sayarken belli oldu: İki sınırın da altında!

Emniyette polis dehşeti! Teknikeri öldürdü, kendini böyle savundu

Emniyette polis dehşeti! Teknikeri öldürdü, kendini böyle savundu

Kocatepe Camii'ndeki tartışmalı fotoğraflar sonrası karar verildi!

Kocatepe Camii'ndeki tartışmalı fotoğraflar sonrası karar verildi!

Halil Konakcı hakkında dikkat çeken karar!

Halil Konakcı hakkında dikkat çeken karar!

12 yaşındaki öğrencisinden hamile kalan öğretmen doğum yaptı

12 yaşındaki öğrencisinden hamile kalan öğretmen doğum yaptı

Çok sayıda ilde kar yağışı etkili oldu! 40 sefer iptal edildi

Çok sayıda ilde kar yağışı etkili oldu! 40 sefer iptal edildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Elindeki sütü almak isteyen maymun saldırdı! Bebeğin kafasını ısırdı

Elindeki sütü almak isteyen maymun saldırdı! Bebeğin kafasını ısırdı

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Çocuk hastalarının görüntülerini yapay zekayla pornografiye çevirdi

Çocuk hastalarının görüntülerini yapay zekayla pornografiye çevirdi

Arabanın önünü kesti! Yetmedi aracın üzerine tırmandı

Arabanın önünü kesti! Yetmedi aracın üzerine tırmandı

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.