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  4. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Ragıp Zarakolu'a çok sert tepki! (Ragıp Zarakolu kimdir?)

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Ragıp Zarakolu'a çok sert tepki! (Ragıp Zarakolu kimdir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2020 08:41 | Son Güncelleme

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili yazılan bir köşe yazısına "Bu hastalıklı zihniyete ve tehditlere karşı dimdik duran Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar arkasındayız" ifadeleriyle tepki gösterdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Ragıp Zarakolu'a çok sert tepki! (Ragıp Zarakolu kimdir?)

Ragıp Zarakolu'nun "Makus Kaderden Kaçış Yok" başlığıyla kaleme aldığı yazısına İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan çok sert tepki gösterdi.

Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kaderi tayin eden Allah’a yemin olsun ki bu hastalıklı zihniyete ve tehditlerine boyun eğmeden milleti için dimdik duran liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sonuna kadar yanında, sonuna kadar arkasındayız."

altun

RAGIP ZARAKOLU KİMDİR?

1948 senesinde İstanbul Büyükada’da dünyaya gelmiştir. Yazarlığa başlangıcı 1968 yılında Ant ve Yeni Ufuklar dergilerinde oldu. 1972 yılında Ant dergisinde yer alan Vietnam’la ilgili bir yazısı yüzünden hapse girdi. 1974 yılında ilan edilen genel afla hapisten çıktı. 1977 yılında eşi Ayşe Nur Zarakolu ile Belge Yayınevi’ni kurarak yayıncılığa adım attı. 1979 yılında kurulan Demokrat gazetesinin kurucusu ve yöneticisi oldu. 1982’de tekrar hapse girdi. 1986’da İHD’nin kurucuları arasında bulundu. Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB) Yayımlama Özgürlüğü Komitesi Başkanı oldu.

2005’te de Norveç Yazarlar Birliği’nin Norveç Kültür Bakanlığı’yla birlikte verdiği “İfade Özgürlüğü Ödülü”nü aldı. Hakkında hâlâ sürmekte olan çok sayıda dava bulunmaktadır.

Uzun yıllar Özgür Gündem gazetesinin yazarlığını ve danışma kurulunda bulunmuştur.


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