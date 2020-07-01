HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'sosyal medya' açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'sosyal medya' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2020 16:30 | Son Güncelleme

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ''Cumhurbaşkanımızın bu yaklaşımını baskıcı ve yasakçı bir kalıp içerisinde sunma çabaları beyhudedir'' dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'sosyal medya' açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya düzenlemesine ilişkin değerlendirmeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Altun şu ifadeleri kullandı:

''Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün bazı sosyal medya platformları ile ilgili yaptığı açıklamaları bağlamından koparıp çarpıtmaya kalkışanlara bir çift sözümüz var. Sayın Cumhurbaşkanımız bütün siyasi hayatı boyunca vesayetle, anti-demokratik unsurlarla, yasakçı zihniyetle mücadele etmiştir. Bugün kimi sosyal medya platformları ne yazık ki vatandaşlarımızın haklarını gasp etmektedir. Söz konusu sosyal medya platformları cinsel istismar, müstehcenlik, kumar, dolandırıcılık, suça teşvik, terör propagandası, hakaret gibi kanunlarımızın suç saydığı konularda vatandaşlarımızın haklarının korunmasına yönelik hiçbir katkı sunmamakta, aksine tüm uyarılarımıza rağmen bu suçların işlenmesine zemin teşkil etmektedir. Ayıca bu platformlar ülkemizde kontrolsüz şekilde kazanç elde etmekte, hiçbir vergi yükümlülüğüne tabi olmaksızın faaliyet göstermektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımız da milletin birliği, bütünlüğü ve menfaati için söz konusu alanda hukuki düzenlemelerin ilgili organlarca yapılmasını vurgulamış ve uluslararası sosyal medya şirketlerinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmıştır. Söz konusu alanda tüm dünyada olduğu gibi düzenlemelerin ve kontrollerin hukuk devleti ilkesi içerisinde yapılacağını da özellikle vurgulamıştır.

Bahsedilen alanda kapsamlı bir hukuki düzenleme üzerinde çalışmalar devam etmekte, internet ile sosyal medya şirketlerinin ülkemizde bir an önce hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için gerekli adımlar atılmaktadır.

Milletimize ve değerlerimize düşmanlıkta sınır tanımayan bazı kesimlerin, yasaklara ve baskılara karşı yıllarca mücadele etmiş Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yaklaşımını baskıcı ve yasakçı bir kalıp içerisinde sunma çabaları beyhudedir. Türkiye’yi başka ülkelerle karşılaştıranların, kendi ülkesinin tarafında değil de iki yüzlü davranan sosyal medya şirketlerinin yanında durmalarına şaşırmadığımızı da belirtmek isteriz.

Türkiye bir hukuk devletidir, güçlü bir devlettir. Hak arama mücadelemiz, hakikati savunma irademiz milletimizi ve değerlerimizi bu tarz saldırılara karşı koruma azmimiz sonuna kadar devam edecektir.''

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Pelin Karahan'dan olay yaratan tatil pozu! Pelin Karahan'dan olay yaratan tatil pozu!
Giresun Valisi'nden İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili açıklamaGiresun Valisi'nden İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili açıklama
Akdeniz Üniversitesi personel alımı: İŞKUR'dan 82 işçi alımı yapılacakAkdeniz Üniversitesi personel alımı: İŞKUR'dan 82 işçi alımı yapılacak

En Çok Okunan Haberler

Albayrak ailesine çirkin saldırı hakkında Erdoğan'dan açıklama

Albayrak ailesine çirkin saldırı hakkında Erdoğan'dan açıklama

ÖSYM duyurdu! Yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM duyurdu! Yerleştirme sonuçları açıklandı

Van Gölü'ndeki tekne faciası! Bakan Soylu'dan açıklama

Van Gölü'ndeki tekne faciası! Bakan Soylu'dan açıklama

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki

İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki

Erdoğan duyurmuştu! Bugün itibariyle başladı

Erdoğan duyurmuştu! Bugün itibariyle başladı

İlginizi Çekebilir

Özel araçta maske takma zorunluluğu var mı?

Özel araçta maske takma zorunluluğu var mı?

Boynuzlu horoz görenleri şaşırtıyor! Teklifleri geri çeviriyor

Boynuzlu horoz görenleri şaşırtıyor! Teklifleri geri çeviriyor

12 milyon TL harcandı, çürümeye terk edildi

12 milyon TL harcandı, çürümeye terk edildi

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Ankara ve İstanbul'la ilgili korkutan deprem açıklaması

Ankara ve İstanbul'la ilgili korkutan deprem açıklaması

Diğer Haberler
RTÜK'ten TELE 1 ve Halk TV'ye 5 gün ekran karartma cezası

RTÜK'ten TELE 1 ve Halk TV'ye 5 gün ekran karartma cezası

Sosyal medya fenomeni 'Ares' dövülerek öldürülmüştü! 'Mahrem yerlerinden nasıl tanıdın?'

Dövülerek öldürülmüştü! 'Mahrem yerlerinden nasıl tanıdın?'

Giresun Valisi'nden İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili açıklama

Giresun Valisi'nden İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili açıklama

Yargıtay'dan son dakika Metin İyidil kararı! Beraat kararını bozdu

Yargıtay'dan flaş Metin İyidil kararı!

Sarma sigara yasaklandı mı? Tütün ürünleri yasağı nedir? Sarma sigara tütün satışı yasak mı?

Sarma sigara yasaklandı mı? Sarma sigara tütün satışı yasak mı?

Asker uğurlamasında 'uzun eşek' oynadılar

Skandal görüntüler! Asker uğurlamasında 'uzun eşek' oynadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.