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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 04:04 | Son Güncelleme

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Altun yaptığı açıklamada, "İstiklalimiz ve istikbalimiz için teröre karşı mücadelemiz sınırlarımız içinde de dışında da kesintisiz ve tavizsiz şekilde sürmektedir." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, terörle mücadelede kararlılık mesajı vererek şunları kaydetti:

"İstiklalimiz ve istikbalimiz için teröre karşı mücadelemiz sınırlarımız içinde de dışında da kesintisiz ve tavizsiz şekilde sürmektedir. Bu mücadelenin asli unsuru terörü kaynağında kurutma stratejisidir. Barışı ve huzuru tam olarak tesis edene dek mücadelemiz devam edecektir."


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