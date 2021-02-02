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İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan ‘yeni anayasa’ açıklaması

02.02.2021 22:44 | Son Güncelleme:
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan ‘yeni anayasa’ açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Binlerce yıllık devlet geleneği hafızasıyla tarihin omuzlarına yüklediği sorumluluğun bir gereği olarak ‘yapısal reformları’ hayata geçirmek Türkiye için artık bir zorunluluktur” dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yeni anayasa çalışması hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Altun, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yenilikleri hayata geçirecek, değişen dünya sisteminde Türkiye’nin yeni konumunu, bölgesel ve siyasal anlamda sürdürdüğü liderlik politikasını güçlendirecek yapısal reformların öncüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları olduğunu bildirdi.

"TÜRKİYE SON DERECE KARARLIDIR"

Altun, “Uluslararası sistemin her gün farklı bir krizle boğuştuğu, küresel sorunların çözülmekten ziyade daha da kangrenleştiği, insanlığın hasretle yeni bir umut ışığı beklediği bu dönemde Türkiye, kendi istikrarı ve bölgemizin huzuru için somut adımlar atmaya son derece kararlıdır. Binlerce yıllık devlet geleneği hafızasıyla tarihin omuzlarına yüklediği sorumluluğun bir gereği olarak ‘yapısal reformları’ hayata geçirmek Türkiye için artık bir zorunluluktur. Bu reformlar günlük siyasi hesapların çok ötesinde büyük atılımların ön habercisidir. Ülkemizin, bölgemizin ve kardeş coğrafyaların barış, huzur ve selameti için tüm vesayet artıklarını tarihin tozlu raflarına göndermek mecburiyetindeyiz. Bu anlamda hukuk ve ekonomi reformlarıyla birlikte yeni anayasa çalışmaları büyük bir önem taşımaktadır” açıklamasında bulundu.

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