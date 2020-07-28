İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a Yunanca mesaj

Evlilikten doğan kızlarını hem Müslüman hem Hristiyan kültürü ve gelenekleri ile büyüttüklerini ifade eden Uslay, "Başlangıcı ve bitişinden itibaren Büyükdere'de üç kilise, bir Latin Katolik Kilisesi, bir sinagog, bir camii bulunmaktadır. Yani bu kadar küçük bir yere bu kadar ibadethane sığmıştır. Bu, buranın kültür zenginliğini gösterir. Burada ramazan aylarında Ermeniler ve Rumlar, Yahudiler sokakta, bahçede, iftardan önce yemek yemezler, inanılmaz saygı gösterirler." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitte r'dan paylaştığı videoda Yunanca "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'Hep birlikte Türkiye' olduğumuzun bilinciyle, eşit vatandaşlık ilkesini hayata geçirmek, milletimizin kültürel ve dini çeşitliliğini korumak için görülmemiş adımlar attık." ifadelerini kullandı.

"Ermeni" olması nedeniyle hiçbir zaman ötelenme ya da itelenmeyle karşılaşmadığını vurgulayan Uslay, Türkiye'de kimliğinin her zaman zenginlik olarak algılandığının altını çizdi.

1935 İstanbul doğumlu olan ve Samatya'da büyüyen Alpine Kızmazoğlu da İstanbul'da ırk ayrımının olmadığının altını çizerek, şehirde komşuların her zaman birbirleriyle iyi geçindiğini, bayramların kutlandığını dile getirdi.

"BENİ EVLAT GİBİ SEVDİ"

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Karaçan köyünde 1947'de dünyaya gelen Doğan Gündoğdu da ilkokulu bitirdikten sonra 13 yaşında İstanbul'a geldiklerini ve Tarlabaşı'nda bir Rum kasabın yanında işe başladığını ifade etti.

Kınalıada'dan "Niko" isminde meşhur bir kasabın ilk patronu Tanaş'ın dükkanını devralmasıyla kaderinin değiştiğini anlatan Gündoğdu, "Niko'yla beraber çalıştık ve Niko beni evinde yatırırdı, hastalığımda baş ucumdaydı, beni bir evlat gibi yetiştirdi." dedi.

"Biz, Kınalıada'da 'Rum, Ermeni, Süryani ve biz Müslümanlar hiçbir şey yok aramızda, birbirimizle çok iyi geçiniyoruz. Arkadaşız aynı kahvede otururuz, aynı muhabbet arkadaşımız var, Rum da var, Ermeni de var, Süryani de var yani öyle bir ayrım yok." diyen Gündoğdu, İstanbul'u İstanbul yapanın da bu çeşitlilik olduğunu söyledi.