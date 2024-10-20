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  4. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Özgür Özel'in sığınmacı iddialarını sosyal medyadan yalanladı!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Özgür Özel'in sığınmacı iddialarını sosyal medyadan yalanladı!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
20.10.2024 22:44
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugünkü konuşmasında 'Almanya'dan Türkiye'ye uçaklarla sığınmacı gönderilecek' iddialarını yeniden gündeme getirdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun iddialara sosyal medyadan yanıt verdi. Altun, "Öncelikle Almanya'da yasal oturma hakkı bulunmayan üçüncü ülke (Suriye, Afganistan vb.) vatandaşlarının, Türkiye'ye gönderilmesine ilişkin bir anlaşma kesinlikle söz konusu değildir." ifadeleriyle iddiaları keskin bir dille yalanladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Özgür Özel'in sığınmacı iddialarını sosyal medyadan yalanladı!

Alman basınında "Almanya ile Türkiye anlaşmaya vardı. Her hafta Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan 500 Türk özel uçak seferleriyle Türkiye'ye gönderilecek" iddiası gündeme gelmişti.

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel de Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin yalanladığı iddiaları konuşmasında gündeme getirdi.

"TÜRK MAKAMLARININ BÖYLE BİR UYGULAMAYI KABUL ETMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise bu iddiaları keskin bir dille sosyal medya hesabından yalanladı. Altun, "Türk vatandaşlarının "toplu halde" üçüncü ülke vatandaşlarının ise toplu veya ferdi olarak Türkiye'ye gönderilmesi, Türk makamlarının böyle bir uygulamayı kabul etmesi, buna yönelik bir anlaşmanın imzalanması kesinlikle söz konusu değildir." ifadeleriyle iddiaların doğru olmadığını paylaştı.

İşte Fahrettin Altun'un paylaşımı...

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Özgür Özel Fahrettin Altun
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