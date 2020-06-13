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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatından açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2020 20:11 | Son Güncelleme

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, 12 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi ve yöneticisi Mücahit Avcı'nın CHP'nin iç iletişim portalı 'CHPNet' platformunda yaptığı iddia edilen beyanlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatından açıklama

Avukat Sezgin Tunç, müvekkilleri Fahrettin Altun ve Fatmanur Altun adına yaptığını belirttiği açıklamada, "Avcı'ya ait olduğu iddia edilen hesaptan CHP'nin iç iletişim portalı 'CHPNet' platformunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' hakaretinde bulunulduktan sonra kendisine doğrudan zarar verme kastıyla müvekkil Fahrettin Altun'a kolayca zarar verilebileceği, bu suretle gerçek amaçları olan Sayın Cumhurbaşkanımıza zarar verilmesi hedefi izhar edilmiş olup, bu beyanları içeren görüntü, yazılı ve görsel medyada yayınlanmıştır" denildi.

'HUKUKİ YOLLAR SONUNA KADAR KULLANILACAK'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"CHP'ye ait bu platformda sinsi ve haince planlanan bu tasarı, bir süredir sistematik ve kesintisiz bir şekilde müvekkiller Fahrettin Altun ve Fatmanur Altun aleyhine yürütülen itibarsızlaştırma kampanyasını ve bu kampanyanın arkasındaki aktörü ortaya çıkarmıştır. Bu kişi ve kişilerin siyasi hasımlığın da ötesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, yakın çalışma arkadaşlarına yönelik, gözlerini kin ve nefret bürümüş halde sadece zarar vermek kastıyla hareket ettikleri bir kez daha açığa çıkmıştır. Bu kin ve nefretin bir sonraki adımı müvekkil ve ailesine yönelecek bedeni ve cismani zarar girişimi olacaktır. Bir süre önce müvekkillerin İstanbul'daki ikametgahları etrafında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, CHP İstanbul il yönetimi ve milletvekilleri tarafından yürütülen kumpas girişiminin ve tecavüzün arkasındaki kirli ve kinli yüz kendini bir kez daha göstermiştir. Bu menfur amaçları doğrultusunda hiçbir insani, ahlaki ve hukuki sınır tanımadan, kişinin mahremiyetinden konut dokunulmazlığına kadar her değeri ezip çiğneyen bu azgın zihniyete karşı daha önce de yaptığımız gibi, iddiaların gerçekliği ve sorumluların tespiti için müvekkiller adına tüm hukuki yollar sonuna kadar kullanılacak ve neticeleri adım adım takip edilerek kamuoyu ile paylaşılacaktır."

(DHA)

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