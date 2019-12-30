İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan "Cemal Kaşıkçı davasına" ilişkin yazı:

"Başsavcılığın bu kararına göre Kaşıkçı'nın bir grup istihbaratçının kendi inisiyatifiyle öldürüldüğünü ve Suudi yönetiminin cinayetle herhangi bir bağı olmadığını kabul etmemiz lazım. Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yakınlığıyla bilinen kişilerin de gerçekleşen bu infazda suçu yok. Üstelik mahkeme ceza alan kişilerin isimlerinin açıklanmasına bile tenezzül etmedi. Açıkçası bu kararlarla Kaşıkçı cinayetinin akıbeti için malumun ilanı diyebiliriz. Göstermelik yargılamalarla cinayetin emrini veren, İstanbul'a infaz timini yollayan, maktulün cesedini yok eden kişiler aklandı. Basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti hiçe sayıldı.

Suudi Arabistan Başsavcılığının geçen hafta rejim muhalifi gazeteci Kaşıkçı cinayeti davasında 5 sanık hakkında idam kararı verildiğini duyurduğunu hatırlatan Altun, ayrıca 3 sanığın toplam 24 yıl hapis cezası aldığını belirtti. Altun, şunları kaydetti:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suudi Arabistan mahkemesi tarafından alınan Cemal Kaşıkçı cinayeti kararına ilişkin, "Göstermelik yargılamalarla cinayetin emrini veren, İstanbul'a infaz timini yollayan, maktulün cesedini yok eden kişiler aklandı. Basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti hiçe sayıldı." ifadelerini kullandı.

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili tüm deliller ortadayken infaz sürecinin sembolik bir yargılamayla halının altına süpürülmesi kabul edilemez. Tüm dünyanın gözünün önünde bedeni paramparça edilerek öldürülen bir gazetecinin faillerinin aklanmasına şahit oluyoruz. Ne hikmetse basın özgürlüğünün öneminden bahseden kurum ve ülkeler bu duruma sessiz."

Altun, bu olayda Türkiye'nin cinayetin faillerinin ortaya çıkarılması için elinden geleni yaptığının altını çizerek, ilgili kurumların başından itibaren süreci yakından takip edip, dünya kamuoyunu hemen her gün şeffaf bir şekilde bilgilendirildiğini ifade etti.

Suudi Arabistan, Rusya, ABD, Birleşik Krallık ve Almanya ile iş birliğine gidilip, cinayetle ilgili kanıtların paylaşıldığını belirten Altun, Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Agnes Callamard'ın soruşturmasının daha etkin bir şekilde yapılması için yardım edildiğini aktardı.

- "Cinayetin üstü örtülmeye çalışıldı"

Türkiye devletinin başından itibaren Kaşıkçı cinayetinin uluslararası mahkemeye taşınması gerektiğini belirttiğini hatırlatan Altun, şöyle devam etti: