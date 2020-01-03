HABER
  4. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan güvenlik toplantısına ilişkin açıklama:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan güvenlik toplantısına ilişkin açıklama:

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 18:59 | Son Güncelleme

"Irak'ta yaşanan son gelişmeler, ABD-İran gerginliği, Libya ve Suriye'deki son durumlar bütün boyutlarıyla ele alındı" - "Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin bölgesel gelişmeler karşısındaki yapıcı tutumunu sürdürmesi gerektiğini, barış ve istikrarın teminine yönelik etkin adımların atılmaya devam edilmesini ve diplomasinin tüm imkanlarını sonuna kadar kullanılması gerektiğini özellikle vurguladı"

İSTANBUL (AA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen güvenlik toplantısında, Irak'ta yaşanan son gelişmeler, ABD-İran gerginliği, Libya ve Suriye'deki son durumların bütün boyutlarıyla ele alındığını bildirdi.

Altun, yaptığı yazılı açıklamada, Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen ve 3 saat süren güvenlik toplantısında, bölgede yaşanan son gelişmelerin görüşüldüğünü belirtti.

Toplantıda, Irak'ta yaşanan son gelişmeler, ABD-İran gerginliği, Libya ve Suriye'deki son durumların bütün boyutlarıyla ele alındığını aktaran Altun, "Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin bölgesel gelişmeler karşısındaki yapıcı tutumunu sürdürmesi gerektiğini, barış ve istikrarın teminine yönelik etkin adımların atılmaya devam edilmesini ve diplomasinin tüm imkanlarını sonuna kadar kullanılması gerektiğini özellikle vurguladı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait
Çekiçli cinayet zanlısına 12 yıl 1 ay hapisÇekiçli cinayet zanlısına 12 yıl 1 ay hapis
Kiralık araçla hırsızlık yapan 3 kişi jandarmaya yakalandıKiralık araçla hırsızlık yapan 3 kişi jandarmaya yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan güvenlik toplantısı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

En Çok Okunan Haberler

Kritik isim nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi

Kritik isim nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi

Yılbaşı gecesi hayatını kaybetmişti! Şoke eden itiraf

Yılbaşı gecesi hayatını kaybetmişti! Şoke eden itiraf

Kılıçdaroğlu'ndan 'Ortadoğu' açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan 'Ortadoğu' açıklaması

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

'Penis' tepkisi! 'Ödü koptu milletin'

'Penis' tepkisi! 'Ödü koptu milletin'

İran Büyükelçisi'nden flaş açıklama: Sevinçleri uzun sürmeyecek

İran Büyükelçisi'nden flaş açıklama: Sevinçleri uzun sürmeyecek

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MİT tarafından Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen Harun Çelik tutuklandı

MİT Arnavutluk'ta yakalamıştı! Yeni gelişme

Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezası onandı

Ahmet Altan ile ilgili karar verildi

Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi

Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi

İki gündür aranıyordu! Kayıp üniversite öğrencisinin cansız bedeni bulundu

İki gündür aranıyordu! Cansız bedeni bulundu

Son dakika! Türkiye'den Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Libya tezkeresi anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Libya tezkeresi anketinde dikkat çeken sonuçlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.