İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Libya paylaşımı:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Libya'da, halka hesap vermeyen baskıcı rejimler kurmak için uğraşan bölgesel güçlerin faaliyet gösterdiğini belirterek, "Bu güçlerin vekil yönetim kurma çabaları sonuçsuz kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, Libya hükümetinin, Türkiye'den askeri destek talebinde bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi Türkiye'nin anlaşmanın gerekliliklerini yerine getireceğini bildiren Altun, ortak çıkarları koruma ve Akdeniz'de istikrar sağlama hususunda kararlılığın devam ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin Libya'da uluslararası olarak tanınan meşru hükümeti desteklediğine dikkati çeken Altun, dış güçlerin ise Libya hükümetine karşı gayrimeşru grupları desteklemeye son vermesi gerektiğini ifade etti.

Altun, şunları kaydetti:

"Libya hükümetini destekliyoruz ve Libya'nın bir savaş bölgesine dönmesini istemiyoruz. Libya'da, halka hesap vermeyen baskıcı rejimler kurmak için uğraşan bölgesel güçler faaliyet gösteriyor. Bu güçlerin vekil yönetim kurma çabaları sonuçsuz kalacaktır.

Libya ile yaptığımız anlaşma Türkiye'nin açık denizlerde serbestçe hareket edebilmesinin önündeki engelleri kaldırıyor. Anlaşma aynı zamanda Libya hükümetiyle güçlü bir ilişki kurmamızı da sağlıyor. Hem Libya'da hem de Akdeniz'de istikrar ve barış sağlama konusunda kararlıyız."

