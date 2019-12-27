HABER
  4. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Libya paylaşımı:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Libya paylaşımı:

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 20:44 | Son Güncelleme

"Libya'da, halka hesap vermeyen baskıcı rejimler kurmak için uğraşan bölgesel güçler faaliyet gösteriyor. Bu güçlerin vekil yönetim kurma çabaları sonuçsuz kalacaktır" - "Libya ile yaptığımız anlaşma Türkiye'nin açık denizlerde serbestçe hareket edebilmesinin önündeki engelleri kaldırıyor"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Libya'da, halka hesap vermeyen baskıcı rejimler kurmak için uğraşan bölgesel güçlerin faaliyet gösterdiğini belirterek, "Bu güçlerin vekil yönetim kurma çabaları sonuçsuz kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, Libya hükümetinin, Türkiye'den askeri destek talebinde bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi Türkiye'nin anlaşmanın gerekliliklerini yerine getireceğini bildiren Altun, ortak çıkarları koruma ve Akdeniz'de istikrar sağlama hususunda kararlılığın devam ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin Libya'da uluslararası olarak tanınan meşru hükümeti desteklediğine dikkati çeken Altun, dış güçlerin ise Libya hükümetine karşı gayrimeşru grupları desteklemeye son vermesi gerektiğini ifade etti.

Altun, şunları kaydetti:

"Libya hükümetini destekliyoruz ve Libya'nın bir savaş bölgesine dönmesini istemiyoruz. Libya'da, halka hesap vermeyen baskıcı rejimler kurmak için uğraşan bölgesel güçler faaliyet gösteriyor. Bu güçlerin vekil yönetim kurma çabaları sonuçsuz kalacaktır.

Libya ile yaptığımız anlaşma Türkiye'nin açık denizlerde serbestçe hareket edebilmesinin önündeki engelleri kaldırıyor. Anlaşma aynı zamanda Libya hükümetiyle güçlü bir ilişki kurmamızı da sağlıyor. Hem Libya'da hem de Akdeniz'de istikrar ve barış sağlama konusunda kararlıyız."

Bu salonu gören şaşkına dönüyor! Araba parçalarından... Bu salonu gören şaşkına dönüyor! Araba parçalarından...
Akşener: “Kanal İstanbul Seçimi Kaybettirecek”Akşener: “Kanal İstanbul Seçimi Kaybettirecek”
Çelik, sağanakta evleri zarar gören vatandaşları ziyaret ettiÇelik, sağanakta evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İletişim Başkanı Fahrettin Altun Libya

En Çok Okunan Haberler

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İstanbul'da banka soygunu! Çok sayıda polis sevk edildi

İstanbul'da banka soygunu! Çok sayıda polis sevk edildi

MHP’den yeni Kanal İstanbul açıklaması!

MHP’den yeni Kanal İstanbul açıklaması!

2020 memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

2020 memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu

İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı! Hesaplarına biner TL yatırıldı

Adana'daki selde zarar kişilerin hesaplarına biner lira yatırıldı

Ekrem İmamoğlu ve Ahmet Davutoğlu'ndan yerli otomobil paylaşımları!

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Son dakika! İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı: Libya hükümeti Türkiye'nin askeri desteğini talep etti

'Libya, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti'

İstanbul Valiliği, 34. yerli otomobile talip oldu

İstanbul Valiliği, 34. yerli otomobile talip oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye'nin Otomobili' paylaşımı

Erdoğan'dan 'Türkiye'nin Otomobili' paylaşımı

Son dakika: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.