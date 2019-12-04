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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi değerlendirmesi:

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 00:06 | Son Güncelleme

"Nasıl ki biz mülteci krizini yöneterek ve DEAŞ ile mücadele ederek NATO'ya en fazla katkı sağlayan ülke olup müttefiklerimizin güvenliklerine destek veriyorsak, müttefiklerimiz de terör örgütleriyle mücadelemizde bize destek vermelidir" - "Biz bugüne dek en ciddi tehlikeler karşısında bile ortak güvenlik uğruna NATO’ya en fazla katkı sunan ülke olduk" - "Müttefiklerimizse bu çabalarımızı destekleyecekleri yerde eleştirilerde bulundular. Bizi eleştirenler, ulusal güvenlik endişelerimizi ve NATO üyeliğimizi sorgulama cüretini gösterdiler"

LONDRA (AA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin mülteci krizini yöneterek ve DEAŞ ile mücadele ederek NATO'ya en fazla katkı sağlayan ülke olduğunu, müttefiklerin de terör örgütleriyle mücadelede Türkiye'ye destek vermesi gerektiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki heyetle NATO Zirvesi kapsamında Londra'da bulunan Altun, Twitter'dan zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanı Altun, "Türkiye'nin istediği çok net. Nasıl ki biz, mülteci krizini yöneterek ve DEAŞ ile mücadele ederek, NATO'ya en fazla katkı sağlayan ülke olup müttefiklerimizin güvenliklerine destek veriyorsak, müttefiklerimiz de terör örgütleriyle mücadelemizde bize destek vermelidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin NATO müttefiklerinin PKK/YPG/PYD'yi desteklemeye son vererek üzerlerine düşeni yapması gerektiğinin altını çizen Altun, şunları kaydetti:

"Müttefiklerimizin, 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ firarilerini iade ederek bizimle iş birliği yapmaları gerekmektedir. Teröristlerin, Avrupalı müttefiklerimizden yardım, destek ve sığınma imkanları bulmasına izin verilmemelidir."

- "NATO üyeliğimizi sorgulama cüretini gösterdiler"

Altun, Türkiye'nin yüz binlerce Suriyelinin ülkelerine dönebilmelerini sağlamak için Suriye'ye güçlerini gönderdiğine vurgu yaparak, "Çok büyük bir bölgenin, teröristler için güvenli bir liman haline gelmesinin önüne geçtik. Müttefiklerimiz ise bu çabalarımızı destekleyecekleri yerde eleştirdiler. Bizi eleştirenler, ulusal güvenlik endişelerimizi ve NATO üyeliğimizi sorgulama cüretini gösterdiler." değerlendirmesinde bulundu.

"Biz bugüne dek en ciddi tehlikeler karşısında bile ortak güvenlik uğruna NATO'ya en fazla katkı sunan ülke olduk." ifadesini kullanan Altun, şöyle devam etti:

"Yakın bir gelecekte de ulusal güvenliğimizden taviz verme niyetinde değiliz. İçinde bulunduğumuz dönemdeki en ciddi insani krizin bir sonucu olarak Türkiye, 3,6 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bu uğurda birçok kaynak ve on milyonlarca dolar harcandı. Avrupalı müttefiklerimizse bu devasa sorun karşısında bize yardım etme hususunda çekingen davranmaya devam ediyorlar."

NATO Zirvesi'nin bu meseleleri açık yüreklilikle ele alma açısından mükemmel bir fırsat olduğunun altını çizen Altun, "Türkiye'nin uluslararası teröre karşı mücadelesinin yanı sıra güvenlik ihtiyaçlarının ve endişelerinin de kabul edilmesi gerekmektedir. NATO ancak ve ancak anlamlı bir diyalog aracılığıyla güçlendirilebilir." değerlendirmesini yaptı.

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DEAŞ Fahrettin Altun Londra NATO PKK PYD Suriye YPG

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