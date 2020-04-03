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İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2020 21:53 | Son Güncelleme

İletişim Başkanlığı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı. Buna göre, dünya genelinde enfekte kişi sayısı 1 milyon 75 bini geçti, 58 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 227 bin 500'ün üzerinde kişi iyileşti.

İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 75 bini geçtiği, 58 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 227 bin 500'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 21.15 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
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İletişim Başkanlığı koronavirüs

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