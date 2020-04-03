İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 75 bini geçtiği, 58 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 227 bin 500'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 21.15 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:



03 Nisan 2020, saat 21:15 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip Koronavirüs ile ilgili mevcut durum:



Türkiye’de şu ana kadar toplam 141.716 test yapılmış olup, 20.921 Koronavirüs vakası tespit edilmiş, 425 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 484 hasta iyileşmiştir. pic.twitter.com/5Fruv7zOjC — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 3, 2020



