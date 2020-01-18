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  4. İletişim Başkanlığı duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin’deki Libya Konferansına katılıyor

İletişim Başkanlığı duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin’deki Libya Konferansına katılıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.01.2020 10:35 | Son Güncelleme

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Almanya'daki kritik Libya Konferansı'na katılacağını belirtti. Yapılan açıklamada ''Türkiye, Libya'da kalıcı bir siyasi çözüm için yürütülen çabaları destekliyor'' ifadeleri yer aldı.

İletişim Başkanlığı duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin’deki Libya Konferansına katılıyor

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan duyuruda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Libya Konferansına katılmak üzere Berlin’i ziyaret edeceği açıklandı.

Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel’in davetine icabetle, Libya konusunda gerçekleştirilecek Zirve’ye katılmak amacıyla, 19 Ocak 2020 tarihinde Berlin’i ziyaret edeceklerdir.

Türkiye, Libya’da, 2259 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı temelinde uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne yönelik saldırıların durdurulması, kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesi ve Birleşmiş Milletler’in himayesinde Libyalıların sahiplendiği kalıcı bir siyasi çözüme ulaşılması amacıyla yürütülen çabaları başından bu yana desteklemiştir. Bu doğrultuda her seviyede yoğun diplomatik girişimlerde bulunmuş; keza, Berlin Süreci’ne de yapıcı bir tutumla aktif katkı sağlamıştır.

Zirve’de, Libya’da önümüzdeki dönemde barış ve istikrarın süratle tesisi amacıyla atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve bu yönde somut kararlar alınması öngörülmektedir.''

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Berlin Libya

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