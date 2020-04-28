İletişim Başkanlığı, güncel koronavirüs verilerini paylaştı

İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "28 Nisan 2020 saat 23.00 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip Koronavirüs ile ilgili mevcut durum; Türkiye'de şu ana kadar toplam 948 bin 115 test yapılmış olup, 114 bin 653 koronavirüs vakası tespit edilmiş, 2 bin 992 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 38 bin 809 hasta iyileşmiştir" denildi.

Paylaşımda yer alan görselde salgının dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 3 milyon 116 bini geçtiği belirtilerek dünya genelinde yaşamını yitiren kişi sayının 216 bini, iyileşen kişi sayısının da 946 bini geçtiği belirtildi. Görselde bazı ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle açıklandı.





