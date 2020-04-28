HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İletişim Başkanlığı, güncel koronavirüs verilerini paylaştı

İletişim Başkanlığı, güncel koronavirüs verilerini paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2020 23:49 | Son Güncelleme

İletişim Başkanlığı, koronavirüs salgınında Türkiye ve dünya genelindeki güncel durumu paylaştı.

İletişim Başkanlığı, güncel koronavirüs verilerini paylaştı

İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "28 Nisan 2020 saat 23.00 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip Koronavirüs ile ilgili mevcut durum; Türkiye'de şu ana kadar toplam 948 bin 115 test yapılmış olup, 114 bin 653 koronavirüs vakası tespit edilmiş, 2 bin 992 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 38 bin 809 hasta iyileşmiştir" denildi.

Paylaşımda yer alan görselde salgının dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 3 milyon 116 bini geçtiği belirtilerek dünya genelinde yaşamını yitiren kişi sayının 216 bini, iyileşen kişi sayısının da 946 bini geçtiği belirtildi. Görselde bazı ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle açıklandı.

1

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu fotoğraf sonu oldu! Genç kadının korkunç ölümü Bu fotoğraf sonu oldu! Genç kadının korkunç ölümü
Bu kez Şanlıurfa! 5 dakika boyunca görüldüBu kez Şanlıurfa! 5 dakika boyunca görüldü
Astım belirtileri nelerdir? Tedavide en önemli nokta...Astım belirtileri nelerdir? Tedavide en önemli nokta...

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler
Siverek semalarında görülen ışıklar heyecana neden oldu

Bu kez Şanlıurfa! 5 dakika boyunca görüldü

Sağlık Bakanı Koca'dan 'hava ambulans hizmeti' açıklaması

Bakan Koca'dan 'hava ambulans' açıklaması

Hafter güçlerinden Trablus’ta sahra hastanesine roketli saldırı

Hafter güçlerinden Trablus’ta sahra hastanesine roketli saldırı

3 yaşındaki minik Esma'nın feci ölümü

3 yaşındaki minik Esma'nın feci ölümü

Malatya'da korkunç olay! Annesi, kardeşi ve yengesine tabancayla vurarak yaraladı

Annesi, kardeşi ve yengesine kurşun yağdırdı

Bakan Koca, 'Türk Konseyi Sağlık Bakanları Toplantısı'na katıldı

Kritik toplantısı sona erdi! 'Virüsü izole ettik'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.