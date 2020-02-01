İletişim Başkanlığı, Kanal İstanbul projesine ilişkin detayların yer aldığı internet sitesi açtı

İletişim Başkanlığı tarafından Kanal İstanbul için hazırlanan "kanalistanbul.gov.tr" adlı internet sitesinin açıldığını Twitter adresinden duyuran İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Boğaz nefes alacak, Türkiye kazanacak. Tecessüs sahiplerini sitemize bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

KANAL İSTANBUL'UN TÜM DETAYLARI YER ALIYOR

İnternet sitesinde, Kanal İstanbul'a neden ihtiyaç duyulduğu ve projenin amacından hazırlık ve yapım sürecine, stratejik ve ekonomik kazanımlarından bilimsel ve teknik çalışmalara kadar tüm detaylara yer veriliyor.

Kanal İstanbul'a ilişkin resmi doküman ve belgelerin yanı sıra kamuoyunda en çok gündeme gelen soruların yanıtlarını içeren "50 Soruda Kanal İstanbul" kitapçığına da site üzerinden ulaşılabiliyor.

İNTOGRAFİK VE VİDEOLAR İLE ANLATILIYOR

Sitede, Kanal İstanbul'a ilişkin iddialar ve gerçekler de bilimsel araştırma verilerine dayalı olarak hazırlanan infografik ve videolar ile anlatılıyor.

Proje için belirlenen güzergah ve tasarlanan entegre yapıların ayrıntılarını da içeren sitede, "Dünyadan kanal örnekleri", "Boğazdaki kazalar" ile "Montrö ve Kanal İstanbul" başlıkları yer alıyor.