HABER

İletişim Başkanlığı, NATO Liderler Zirvesi kapsamında etkinlikler düzenleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 12:37 | Son Güncelleme

İletişim Başkanlığı, Londra'da düzenlenecek zirve kapsamında "Türkiye'nin NATO'daki Rolü ve Bölgesel Güvenlik Sınamaları" başlıklı panel gerçekleştirecek - Türk heyeti, değişen dünyada NATO'nun öneminin ve geleceğinin ele alınacağı "NATO Engages: Innovating the Alliance" temalı yan etkinliğe de katılacak

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı NATO Liderler Zirvesi kapsamında Londra'da bir dizi etkinlik gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün "Türkiye Konuşmaları (Turkey Talks)" panel serisi kapsamında Londra Naval and Military Club'da "Türkiye'nin NATO'daki Rolü ve Bölgesel Güvenlik Sınamaları" başlıklı panel düzenlenecek.

Türkiye'nin NATO için, NATO'nun da Türkiye için öneminin ele alınacağı panelin ardından Türk heyeti, "Financial Times Editörler Kurulu" üyeleriyle bir araya gelecek.

Türk heyeti, yarın da NATO Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenecek ve değişen dünyada NATO'nun öneminin ve geleceğinin ele alınacağı "NATO Engages: Innovating the Alliance" temalı yan etkinliğe katılacak.

Heyet, 4 Aralık Çarşamba günü eski Muhafazakar Parti milletvekili ve Birleşik Krallık AB'den Çıkış (Brexit) Bakanı'nın eski Özel Danışmanı Nick de Bois başkanlığında, "Türkiye'nin Muhafazakar Partili Dostları" (Conservative Friends of Turkey-CFT) yuvarlak masa toplantısında yer alacak.

Olası Brexit sonrası Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin ekonomi ve güvenlik boyutlarının ele alınacağı toplantıda ikili ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınması için izlenecek yol haritasına dair görüş alışverişinde bulunulacak.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Veteriner fakültesi hayvan hastanesi konteynerde hizmete açıldıVeteriner fakültesi hayvan hastanesi konteynerde hizmete açıldı
Kamyonette 18,5 kilo esrar bulunduKamyonette 18,5 kilo esrar bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
etkinlik İletişim Başkanlığı NATO Liderler Zirvesi

En Çok Okunan Haberler

Tedirgin eden açıklama

Tedirgin eden açıklama

O Ses Türkiye'ye damga vuran isim! Herkesi büyüledi

O Ses Türkiye'ye damga vuran isim! Herkesi büyüledi

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Kilise bahçesinde vahşet! Vatandaşlar fark etti!

Kilise bahçesinde vahşet! Vatandaşlar fark etti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya’da iki otomobilin çarpışma anı kamerada!

Konya’da iki otomobilin çarpışma anı kamerada!

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş açıklamalar

İmamoğlu'ndan flaş Kanal İstanbul açıklaması

Günlerce konuşulan 'cesetsiz çifte cinayet' olayında yeni gelişme

Günlerce konuşulan 'cesetsiz cinayet' olayında yeni gelişme

Ahmet Ercan 'İstanbul'da iki deprem bekliyorum' dedi, tarih verdi

'İstanbul'da iki deprem bekliyorum' dedi, tarih verdi

Silah zoruyla YPG/PKK'ya katılan 14 yaşındaki Şabo örgütten kaçışını anlattı

Silah zoruyla YPG/PKK'ya katılan 14 yaşındaki Şabo örgütten kaçışını anlattı

Yozgat'taki kazada ölen hentbolcu genç sporcular, son yolculuğuna uğurlandı

Genç sporculara son veda!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.