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İletişim Başkanlığı'ndan Ayasofya iddialarıyla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 12:19 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göfe Ayasofya Camii’nin müzeye çevrilmesine dair Bakanlar Kurulu kararının Danıştay 10. Dairesi tarafından iptali kararına karşı “Cumhurbaşkanlığı’nın temyize başvurduğu” yönündeki asılsız haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

İletişim Başkanlığı'ndan Ayasofya iddialarıyla ilgili açıklama

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bazı basın yayın organlarında yer alan “Ayasofya Camii’nin statüsü ile ilgili olarak Danıştay 10. Dairesince verilen iptal kararının Cumhurbaşkanlığı tarafından temyiz edildiği” yönündeki haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Zira, mezkûr Dairece, 02/07/2020 tarihinde verilen iptal kararını temyiz etme hakkı sadece Cumhurbaşkanlığına ait olup, söz konusu Karara karşı Cumhurbaşkanlığınca temyiz yoluna müracaat edilmemiştir. Dolayısıyla Karar kesinleşmiştir. Bunun dışındaki kişi ya da kurumların davada temyiz hakkı da bulunmamaktadır.

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