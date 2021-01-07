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İletişim Başkanlığı'ndan CHP'nin iddiasına yanıt

07.01.2021 19:34 | Son Güncelleme:
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İletişim Başkanlığı'ndan CHP'nin iddiasına yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, “CHP’nin bir grup başkanvekilinin ’CHP grup toplantılarının televizyonlarda yayınlanmaması için kanalların Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca arandığı’ şeklindeki iddiası, tamamen yalan ve hayal ürünüdür” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “CHP’nin bir grup başkanvekilinin ’CHP grup toplantılarının televizyonlarda yayınlanmaması için kanalların Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca arandığı’ şeklindeki iddiası, tamamen yalan ve hayal ürünüdür. Bu, söz konusu şahsın kurumumuza ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a yönelik ilk iftirası değildir. Siyaset üretmeyenler bir kez daha iftira silahına sarılmaktadır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bu tezvirata karşı bir açıklama yapmayı zul addetmekle birlikte, hakikat adına kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini bir zaruret olarak görüyor ve bu açıklamayı yapıyoruz” denildi.

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