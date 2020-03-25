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İletişim Başkanlığı'ndan 'koronavirüs' bilgilendirmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2020 20:54 | Son Güncelleme

İletişim Başkanlığı, Türkiye’deki yeni tip koronavirüs vakası ile ilgili yeni bilgileri içeren veriler paylaştı.

İletişim Başkanlığı'ndan 'koronavirüs' bilgilendirmesi

İletişim Başkanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ilk olarak Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüsün (Kovid-19) Türkiye genelinde yeni bilgileri içeren verileri paylaştı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan paylaşımda, "İlk olarak Aralık ayında Çin’in Vuhan kentinde görülen yeni tip korona virüs vakası Türkiye’de ilk kez 11 Mart 2020’de tespit edildi. O günden bu yana ilgili tüm kurumlarıyla virüse karşı mücadele eden Türkiye’de 26 hasta iyileşmiş olup test yapılan vatandaş sayısı 27 bini geçti" denildi.

iletisim

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Anahtar Kelimeler:
İletişim Başkanlığı koronavirüs

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