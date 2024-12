İletişim Başkanlığı'ndan Kürtçe kitap çalışması: Fahrettin Altun duyurdu

İletişim Başkanlığı tarafından “Doğru Habercilik ve Medya Etiği” kitabı hazırlandı. Kitabın Kürtçe çevirili baskısı da yayınlandı. Böylece kitap 10 dilde yayınlanmış oldu.

"DEMOKRATİK TOPLUMLAR İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİP"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından hem Türkçe hem Kürtçe paylaşım yaparak kitapla ilgili bilgi verdi.

Paylaşımında doğru ve güvenilir haberciliğin demokratik toplumlar için hayati öneme sahip olduğunun altını çizen Fahrettin Altun "Bu süreçte medya, toplumu doğru bilgilendirme görevini ancak etik ilkelerden sapmadan yerine getirebilir. Medyanın bu önemli fonksiyonu yerine getirmesi, mesleki etik ilkelerin sistematik bir şekilde uygulanmasıyla mümkündür. Medya etiğine sahip çıkmak konusunda en büyük sorumluluk hiç kuşkusuz gazetecilere düşmektedir" ifadelerini kullandı.

"BU MESLEĞİN OLMAZSA OLMAZI"

Altun paylaşımını şu sözlerle sürdürdü:

"Medya etiğinden ayrılmayan basın mensupları mesleğin saygınlığının ve güvenilirliğinin teminatı olmayı sürdüreceklerdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi: 'Hakikatin en yalın haliyle okuyucuya ve izleyiciye aktarılması, bu mesleğin olmazsa olmazıdır. Bu doğrultuda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bir süre önce medya etiğine ilişkin uluslararası örnekler çerçevesinde derlenen ve sistematik hale getirilen ilkelerle “Doğru Habercilik ve Medya Etiği” kitabını yayımlamıştık.

"KÜRTÇE ÇEVİRİYLE 10 DİLE ULAŞTI"

Daha önce Türkçenin yanı sıra İngilizce, Arapça, Azerbaycan Türkçesi, Rusça, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Yunanca dillerinde hazırladığımız yayınlarla, 9 dilde sürdürdüğümüz yayıncılık faaliyetlerimiz, bugün itibarıyla “Doğru Habercilik ve Medya Etiği” kitabının Kürtçe çevirisiyle 10 dile ulaştı. Rehber niteliğindeki bu çalışmanın medya çalışanları ve araştırmacıları için önemli bir kaynak olacağına inanıyorum. Şiarımız net: Her Dilde Yaşasın Hakikat!"

KÜRTÇE AÇIKLAMA DA PAYLAŞTI

Altun'un Kürtçe paylaşımı ise şu şekilde:

"Nûçegîhaniya rast û pêbawer, ji bo civakên demokratîk xwedî girîngiyeke jiyanî ye. Di vê pêvajoyê de medya, tenê bêyî ku ji prensîbên etîk dûr bikeve, dikare erka xwe ya agahdarkirina civakê bi awayekî rastî bi cih bîne. Bicîhanîna vê fonksiyona girîng a medyayê, bi awayekî sîstematîk bi pêkanîna prensîbên etîk yên meslekî pêkane.

Di mijara parastina etîka medyayê de, berpirsiyariya herî mezin dikeve ser milê rojnamegeran. Endamên çapemeniyê yên ku ji etîka medyayê dûr nekevin, wê bibin garantiya rêzgirtin û pêbaweriya rojnamegeriyê.

Wekî ku Serokomarê me Birêz Recep Tayyîp Erdogan jî gotibû: “Ji xwendevan û temaşevanan re ragihandina heqiqetê ya bi şiklê herî zelal, ji bo vê meslekê tiştê herî jê veneger e.” Me di vî warî de weke Serokatiya Ragihandinê ya Serokomariyê demek berê, derbarê etîka medyayê de bi prensîbên mînakên navneteweyî yên hatine berhevkirin û sîstematîzekirin pirtûka "Nûçegîhaniya Rast û Etîka Medyayê" çap kir.

Xebatên me yên weşangeriyê yên ku berî niha me bi 9 zimanan, ligel zimanê Tirkî bi weşanên zimanên Îngîlîzî, Erebî, Tirkiya Azerî, Rûsî, Spanî, Almanî, Fransî û Yûnanî dikir, ji îro pêve bi wergera zimanên Kurdî ya pirtûka “Nûçegîhaniya Rast û Etîka Medyayê” gihîştiye 10 zimanan.

Ez di wê baweriyê de me ku ev lêkolîna weke rêber dê ji bo xebatkarên medyayê û lêkolîneran dê bibe çavkaniyek girîng.

Şîara me zelal e: Bi Her Zimanî Bijî Heqîqet!"

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır