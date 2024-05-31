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İletişim Başkanlığı'ndan 'Ruanda'dan turist sığınmacılar geliyor' iddiasına yalanlama

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
31.05.2024 14:33
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İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan son açıklamada sosyal medyada da gündem olan 'Ruanda'dan turist sığınmacılar geliyor' iddiaları yalanlandı. DMM söz konusu iddialar için, 'Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyon' ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığı'ndan 'Ruanda'dan turist sığınmacılar geliyor' iddiasına yalanlama

Ruanda iddiaları sosyal medyada kendine geniş yer buldu. Resmi Gazete'de Ruanda hükümetiyle ilgili anlaşma kararları yer alınca tartışmalar alevlendi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi söz konusu iddiaları yalanladı.

DMM'nin sosyal medyada hesabından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi;

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Ruanda'dan turist sığınmacılar geliyor" iddiası kamuoyonu manipüle etmeye yönelik dezenformasyondur.

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29 Mayıs 2024 tarihli ve 32560 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar'ın iddialarla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

Yayımlanan karar yeni bir anlaşma yapıldığı için değil, 24 Haziran 2019 tarihinde yapılan ve süresi otomatik olarak yenilenen bir anlaşmaya binaen yayımlanmıştır.

24 Haziran 2019 tarihinde Ruanda Cumhuriyeti ile mevcut dostluk ilişkilerini güçlendirmek amacıyla turizm alanında iş birliği anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmanın 11. maddesinde, taraflardan birinin anlaşmayı feshetme niyetini karşı tarafa bildirmemesi durumunda 5’er yıllık sürelerle otomatik olarak yenileneceği belirtilmiştir.

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İş birliği Anlaşması”nın yürürlüğe girmesi ile turizm alanındaki iş birliğinin arttırılması, turizm sektöründe yatırım ve girişimlerin teşvik edilmesi, sektördeki paydaşların eğitime tabi tutulması gibi konularda ülkeler arası hukuki zemin oluşturulmuştur.

Turizm alanında ülkelerle yapılan işbirliği anlaşmaları, Türkiye’nin küresel anlamda ekonomik, ticari ve siyasi ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlamakta ve orta/uzun vadede etkinliğinin artmasına zemin oluşturmaktadır.

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Ruanda İletişim Başkanlığı
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