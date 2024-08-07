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İletişim Başkanlığı Roblox’a erişim engelinin nedenini açıkladı! ‘Eşcinselliği özendirici sanal partiler…’

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
07.08.2024 21:31
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Instagram'ın ardından Roblox'a da erişim engeli getirildi. BTK'nın erişim engeli kararını duyurmasının ardından özellikle çocukların girdiği platforma yönelik alınan kararın nedeni merak ediliyordu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı alınan kararın gerekçelerini açıkladı.

İletişim Başkanlığı Roblox’a erişim engelinin nedenini açıkladı! ‘Eşcinselliği özendirici sanal partiler…’

Roblox'a erişim engeli getirildi. Mahkemenin aldığı karar sonrasında BTK, Roblox'a erişimin engellendiğini duyurdu. Karar sonrası tepkiler gelirken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan erişim engeline ilişkin geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı alınan kararın gerekçelerini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Roblox isimli oyun platformunda;

-çocukların istismarına neden olan cinsel içerikli paylaşımlar yapılması

-eşcinselliği özendirici sanal partiler düzenlenmesi

-bunlara teşvik amaçlı çocukların katılımını sağlamak amacıyla "robux" isimli oyun parasının bot hesaplar tarafından dağıtılması

  • söz konusu içeriklerin denetlenmesinin mümkün olmaması nedeniyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda erişimin engeli getirildi.
Roblox'a erişim engeli! Peş peşe tepkiler: 'Ama artık bu komedi' Roblox'a erişim engeli! Peş peşe tepkiler: 'Ama artık bu komedi'
Instagram'ın ardından şimdi de Roblox... Erişim engeli getirildi Instagram'ın ardından şimdi de Roblox... Erişim engeli getirildi

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”da belirtilen hususlar çerçevesinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir.

Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir Hukuk Devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın üstün yararının gözetilmesi, onların korunması ve desteklenmesi herkesin görevidir. Türkiye, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ülkelerin başında gelmektedir. Ancak teknolojinin olumsuz yönde kullanılması asla kabul edilemez. Ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünen, sorumluluk makamında bulunan herkesin çocuklarımızı hedef alan bu tür durumlara karşı hassasiyetle yaklaşması, popülist ve sorumsuz söylemlerden uzak durması gerekir.

Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir."

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Roblox btk
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