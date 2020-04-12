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İletişim Başkanlığı, Süleyman Soylu'nun istifasının kabul edilmediğini duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2020 23:45 | Son Güncelleme

İletişim Başkanlığı, Süleyman Soylu'nun istifasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının kabul edilmediği belirtildi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir” denildi.

İletişim Başkanlığı, Süleyman Soylu'nun istifasının kabul edilmediğini duyurdu

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“15 Temmuz darbe girişiminin hemen arkasından İçişleri Bakanlığı görevine getirilen sayın Süleyman Soylu, bugüne kadar başarılı çalışmalarıyla milletimizin takdirini kazanmıştır.

Terör örgütlerinin ülkemizdeki eylem kapasitelerinin önemli ölçüde azaltılmasında Sayın Bakanımızın yürüttüğü kararlı mücadelenin büyük payı vardır. Aynı şekilde deprem gibi doğal afetlerin ardından yapılan çalışmalarda da, İçişleri Bakanımız sürekli sahada olarak güçlü bir koordinasyon gerçekleştirmiştir.

Korona virüs salgının sağlık hizmetleri, gıda tedariki ve kamu güvenliği boyutu da bulunduğu bir gerçektir.

İçişleri Bakanımız, bir ayı aşkın süredir yürüttüğü başarılı çalışmalarıyla, bu süreçte ülkemizde kamu güvenliği konusunda hiçbir sıkıntı çekilmemesini temin etmiştir.

Sayın Bakanımız istifa talebini sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir.

Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar sayın Cumhurbaşkanımıza aittir.

İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir”

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