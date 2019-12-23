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İletişim Başkanlığından "Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi"

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 23.12.2019 12:27 | Son Güncelleme

İletişim Başkanlığından "Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi"

İSTANBUL (AA) - İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi" Taksim'de vatandaşların ziyaretine açıldı.

Taksim Meydanı'nda kurulan dijital gösterim merkezinde açılan sergide projeksiyonlarla sahneye yansıtılan Güler'in çektiği fotoğraflar vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi ile İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan sergide Güler'in çeşitli dönemlerde çektiği 200'den fazla fotoğraf sergileniyor.

Sergiyi gezen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Güler'in Türkiye'nin en önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, "İnanıyorum ki bu sergi Ara Güler'i, bu toprakları, bu ülkeyi daha iyi anlama konusunda bir fırsat. Güler, Beyoğlu'nun, İstanbul'un, ülkemizin önemli bir değeri. Fotoğrafçılık tarihi açısından çığır açan bir yönü var. Savunduğu değerler, bu topraklara bağlılığı daha değerli kılıyor. Sergide eski İstanbul'dan, ünlülerden ve dünyanın dört bir yanından fotoğrafları var." diye konuştu.

Sergi 29 Aralık Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

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Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi taksim Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı

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