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İletişim Başkanlığından "deprem harcamaları" paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 13:50 | Son Güncelleme

Paylaşımda, son 17 yılda 147,2 milyar lira deprem vergisi toplandığı, aynı dönemde deprem bölgelerine yapılan toplam harcamanın ise 1,21 trilyon lira olduğu belirtildi

İletişim Başkanlığı, Twitter hesabından 2003-2020'de deprem bölgelerine yapılan harcamalara ilişkin paylaşımda bulundu.

"Son 17 yılda 6 büyük deprem yaşanan ülkemizde eğitim, sağlık, ulaştırma, kentsel dönüşüm, turizm, güvenlik, adalet, afet ve acil yardım ile sanayi altyapısı gibi birçok alanda deprem yardım ve yatırımları artarak devam ediyor. Çünkü biz, birlikte Türkiye'yiz." ifadelerine yer verilen mesajda bir de video paylaşıldı.

Videoda 2003-2020'de toplam deprem vergilerinin 147,2 milyar lira olduğu, aynı dönemde deprem bölgelerine yapılan toplam harcamanın ise 1,21 trilyon liraya ulaştığı, bu şekilde toplanan vergiden 8,3 kat fazla harcama yapıldığı belirtildi.

Paylaşımda 1999'da yaşanan Marmara ve Düzce depremleri, 2003'teki Bingöl depremi, 2010'daki Elazığ depremi, 2011'deki Kütahya ve Van depremlerinin neden olduğu yaraların sarılması için yapılan harcamalar aktarıldı.

Depremlere yönelik, eğitim, ulaştırma, sağlık, kentsel dönüşüm, turizm, güvenlik, adalet, afet ve acil yardım, spor, yurt yapımları, sosyal harcamalar, sanayi altyapısı harcamalarının 1,21 trilyon liraya ulaştığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem yatırımları İletişim Başkanlığı paylaşım

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