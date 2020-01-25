HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İletişim Başkanlığı’ndan Depreme ilişkin yayınlarda ‘hassasiyet’ uyarısı

İletişim Başkanlığı’ndan Depreme ilişkin yayınlarda ‘hassasiyet’ uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 04:24 | Son Güncelleme

İletişim Başkanlığı, Elazığ’da meydana gelen deprem ile ilgili süreçte gelişmelerin takibinin resmi kurumlardan yapılması gerektiğini vurgulayarak konu ile ilgili gereken hususları içeren açıklamada bulundu.İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen deprem ülke olarak hepimizi derinden üzmüştür.

İletişim Başkanlığı, Elazığ’da meydana gelen deprem ile ilgili süreçte gelişmelerin takibinin resmi kurumlardan yapılması gerektiğini vurgulayarak konu ile ilgili gereken hususları içeren açıklamada bulundu.
İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen deprem ülke olarak hepimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Devletimiz ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşlarımızın emniyetini ve can güvenliğini önceliklendirerek gerekli tedbirleri almakta ve gerekli çalışmaları yürütmektedir.
Bu süreçte kamuoyunun bilgilendirilmesinin mühim bir aracı olan medyamıza da önemli sorumluluklar düşmektedir” ifadeleri kullanıldı.
İletişim Başkanlığı yaptığı açıklamada, konu ile ilgili hassasiyet gösterilmesi ve dikkate alınması gereken hususları şöyle sıraladı:
“Depreme ilişkin yayınlarda kamuoyunu panik ve infiale sevk edecek ifade ve görüntülerden uzak durulmalı, bilgilendirici ama özellikle teskin edici bir yayın dili kullanılmalıdır.
Bölgede bulunan bakanlarımız ve diğer resmi kurumlarımız tarafından yapılacak açıklama ve bilgilendirmeler esas alınmalıdır.
Sosyal medyada dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemelidir.
Doğru bilgi için kesinlikle resmi kaynaklar takip edilmeli, AFAD’ın acil durum bilgilendirmeleri dikkate alınmalıdır.
Teyit edilmeyen görüntü ve bilgiler kesinlikle yayınlanmamalı ve paylaşılmamalıdır.
Konuya, medya kuruluşlarının sosyal medya mecralarında da benzer şekilde yaklaşılmalıdır.
Bu süreçte deprem bölgesinde görev yapan mülki, idari amirler başta olmak üzere görevli kişiler medya mensuplarımızca çalışmaları engelleyecek ölçüde meşgul edilmemelidir.
Deprem bölgesinde başta olmak üzere telefon vb. tüm iletişim araçlarının gereksiz şekilde meşgul edilmemesinin de afet yönetiminde herkesin yerine getirmesi gereken sorumluluklardan biri olduğu unutulmamalıdır.
Bu süreçte resmi makamlar ve uzmanlarca emniyet ve can güvenliğine ilişkin uyarıların yanı sıra depreme hazırlıklı olmaya ve deprem anında yapılacaklara dönük bilgilendirmelerin daha önemli hale geldiği dikkate alınmalıdır.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
AFAD: “TAMP çalışma grubu 24 saat çalışacak”AFAD: “TAMP çalışma grubu 24 saat çalışacak”
Enkazdan 5 saat sonra 12 yaşındaki çocuk sağ çıkarıldıEnkazdan 5 saat sonra 12 yaşındaki çocuk sağ çıkarıldı
Kestanenin mucizevi faydalarıKestanenin mucizevi faydaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ depremiyle ilgili flaş açıklama: Yer kabuğu kırılmış olabilir

Elazığ depremiyle ilgili flaş açıklama: Yer kabuğu kırılmış olabilir

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'daki depremden ilk kareler

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

Başkan Cengiz'den flaş Fatih Terim ve Arda Turan açıklaması

Başkan Cengiz'den flaş Fatih Terim ve Arda Turan açıklaması

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'daki depremin ardından köy muhtarından açıklama: Enkaz altında kalanlar var

Elazığ'daki depremin ardından köy muhtarından açıklama: Enkaz altında kalanlar var

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Elazığ depremi açıklaması!

MSB'den Elazığ depremi açıklaması!

Elazığ'daki deprem anı yerel televizyon canlı yayınında: Çok fena sallanıyor

Deprem anı yerel televizyon canlı yayınında: Çok fena sallanıyor

Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki deprem dünya basınında!

Dünya basını Elazığ depremini böyle duyurdu!

Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki depremi 3 ay önceden tahmin etti!

Elazığ'daki depremi 3 ay önceden tahmin etti!

Elazığ'daki deprem sonrası enkaz altında kalan hamile kadın, ekipler tarafından böyle kurtarıldı

Deprem sonrası mucize! Hamile kadın enkazdan böyle kurtarıldı

RTÜK Başkanı Şahin'den deprem sonrası 'hassasiyet' çağrısı!

RTÜK Başkanı'ndan 'hassasiyet' çağrısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.