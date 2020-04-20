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  4. İletişim Başkanlığı'ndan 'Hayat Eve Sığar' paylaşımı

İletişim Başkanlığı'ndan 'Hayat Eve Sığar' paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2020 01:35 | Son Güncelleme

İletişim Başkanlığı, koronavirüs mücadelesi kapsamında 'Hayat Eve Sığar' mesajı ile bir video yayınladı.

İletişim Başkanlığı'ndan 'Hayat Eve Sığar' paylaşımı

İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden, 'Hayat Eve Sığar' başlığı ile videolu bir mesaj paylaşıldı. Paylaşımda, "Evde kalarak, hayatın eve sığabileceğini gösteren tüm duyarlı vatandaşlarımıza teşekkürler. Sabrınız sayesinde bu günleri hep birlikte atlatacak, sokaklarda yine birlikte yürüyeceğiz" ifadelerine yer verildi.


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Anahtar Kelimeler:
İletişim Başkanlığı koronavirüs

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