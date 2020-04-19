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  4. İletişim Başkanlığından ‘Şehitler Haftası’ paylaşımı

İletişim Başkanlığından ‘Şehitler Haftası’ paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2020 22:38 | Son Güncelleme

İletişim Başkanlığı, ‘Şehitler Haftası’ nedeniyle bir video klip yayımladı.

İletişim Başkanlığından ‘Şehitler Haftası’ paylaşımı

İletişim Başkanlığı Şehitler Haftası nedeniyle bir video klip yayımladı. Klipte bir çok şehide yer verilirken, izleyenleri duygulandırdı. Başkanlıktan yapılan video paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Çanakkale’den Milli Mücadele’ye, 15 Temmuz’dan Bahar Kalkanı’na, Zeytin Dalı’na... İstiklalimiz, istikbalimiz, birliğimiz, beraberliğimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle yâd ediyoruz. Sizi unutmadık, unutmayacağız...”


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Anahtar Kelimeler:
İletişim Başkanlığı Şehitler Haftası

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