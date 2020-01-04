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  4. İletişim Başkanlığı'ndan vatandaşlara 'dolandırıcılık' uyarısı

İletişim Başkanlığı'ndan vatandaşlara 'dolandırıcılık' uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 22:24 | Son Güncelleme

İletişim Başkanlığı'ndan, kurumun adı kullanılarak, sahte site aracılığıyla "elektrik ve doğal gaz fatura iadesi" adı altında dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı belirtilerek, "Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için aldatıcı yöntemlerle kredi kartı veya kişisel bilgileri isteyen site ve uygulamalara itibar edilmemesi gerekmektedir" denildi.

İletişim Başkanlığı'ndan vatandaşlara 'dolandırıcılık' uyarısı

İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından, vatandaşlara "dolandırıcılık" uyarısı yapıldı.

Son günlerde İletişim Başkanlığı adı ve Cumhurbaşkanlığı logosu kullanılarak sahte bir site aracılığıyla "elektrik ve doğal gaz fatura iadesi" adı altında dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığının gözlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu siteye erişimin engellenmesi, sorumluların adalet önünde hesap vermesiyle ilgili gerekli işlemler gerçekleştirilmiştir. Kurumlarımızın isimleri ve logoları kullanılarak hazırlanan sahtecilik girişimleriyle ilgili vatandaşlarımızı dikkatli olmaya çağırıyoruz. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için aldatıcı yöntemlerle kredi kartı veya kişisel bilgileri isteyen site ve uygulamalara itibar edilmemesi gerekmektedir."

Açıklamada, İletişim Başkanlığı'nın vatandaşlardan hiçbir şekilde kredi kartı bilgilerini talep etmediği, bunun dolandırıcıların milletin devlete güvenini kötüye kullanma girişimi olduğu vurgulandı.

(AA)

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