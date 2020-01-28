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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle taziyelerini iletti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle taziyelerini iletti.
POLİTİKA
HABERLERİ
|
28.01.2020 08:00 |
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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle taziyelerini iletti.