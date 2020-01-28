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  4. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle taziyelerini iletti.

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.01.2020 08:00 | Son Güncelleme

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle taziyelerini iletti.


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