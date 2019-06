İletişim Bilimleri mezunları mezuniyetten önce buluştu

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencileri için mezuniyet töreni öncesinde fakültelerinde bir ödül töreni düzenlendi. İletişim Bilimleri Fakültesi Frig Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, bölüm birincilerine hediyeleri takdim edilirken, aileler de salondaki yerini alarak bu sevince ortak oldu. Törende Dekan Prof. Dr. Erhan Eroğlu ve akademisyenler, öğrenci aileleriyle bir araya geldi. “Türkiye’deki 80’e yakın iletişim fakültesi arasında ilk üçe girebilecek nitelikteki en iyi iletişim fakültelerinden birisindesiniz” Törende konuşan İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Eroğlu, fakültenin 40’ıncı yılını kutladığını söyleyerek ailelere katılımları dolayısıyla teşekkür etti. Eroğlu, “Yıllardır gece gündüz demeden emek harcayıp varlarını yoklarını ortaya koyan sizler olmasaydınız bugün bu genç arkadaşlarım mezuniyet mutluluğunu yaşayamazlardı. Sevgili konuklarımız şu an Türkiye’deki 80’e yakın iletişim fakültesi arasında ilk üçe girebilecek nitelikteki en iyi iletişim fakültelerinden birisindesiniz. Fakültemizin 40 yılın sonunda bu düzene gelmesinde asıl tek gerçek mimarlar her zaman akademik duruşları, doğru tutumları, çalışkanlıkları ve özverili davranışları ve gerçek bilim insanı kişilikleri ile akademik camiaya örnek olan fakültemizin kadrosunda bulunan çok değerleri öğretim üyelerimizdir. Kendilerini huzurunuzda en samimi duygularımla saygı ve takdirle alkışlıyorum” diye belirtti.

“Fakülteyi yaşatan ve devamını sağlayan o fakültenin öğrencileri ve mezunlarıdır”

Konuşmasının devamında fakültede eğitim veren akademisyenlerin öğrencilerin hayatında önemli bir rol oynadığını dile getiren Eroğlu, “Sayın hocalarım ve meslektaşlarım, bugün bu genç mezunlarımız sizlerin de katkısı ve yönlendirmesiyle çalışma hayatına giriyorlar ve bugün onları buradan uğurluyoruz. Her birinin sizler gibi alanlarında başarılı olacağına ve yine her birinin sizler gibi ileride büyük işlere imza atacağına adım kadar eminim. Sevgili genç arkadaşlarım, sizler her zaman bize ailenizin bir emaneti oldunuz, biz de bu fakülte çatısı altında sizlerle öğretim üyelerimizle ve diğer tüm çalışanlarımızla birlikte büyük bir aile olmayı başardık. Kuşkusuz ki bir fakülteyi yaşatan ve devamını sağlayan o fakültenin öğrencileri ve mezunlarıdır. Geçmiş dönemdeki mezunlarımızın başarıları nasıl sizlere ışık tuttuysa sizlerin de başarıları hem bizleri gururlandıracak hem de sizden sonra bu fakülte ailesine katılacak olan yeni öğrencilerimize büyük bir umut aşılayacaktır" diye konuştu.