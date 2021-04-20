'İletişim tasarımı dünyamızı değiştiriyor'

İletişim tasarımı, çağımızın fenomeni… Gözümüzü nereye çevirsek sorgulatan ya da belki de hiç fark ettirmeden zihnimize işleyen, bizimle iletişime geçmeye, bize bir şeyler anlatmaya çalışan tasarımlarla karşılaşıyoruz. Yalnızca dış alanlar değil, yakın çevremizde kullandığımız tüm elektronik cihazlar da iletişim tasarımından nasibini alıyor. Dünyamızı çepeçevre saran bu güçlü araç konusunda farkındalığı sağlamak isteyen tasarımcılar, her yıl 27 Nisan’ı “Dünya İletişim Tasarımı Günü” olarak kutluyor. 1995 yılından 2013 yılına kadar “Dünya Grafik Günü” ve 2013’den günümüze de “Dünya İletişim Tasarımı Günü” adıyla kutlanan “27 Nisan İletişim Tasarımı Günü”, aslında uluslararası bir konseyin kuruluş tarihi. Uluslararası Grafik Tasarım Dernekleri Konseyi (ICOGRADA), 27 Nisan 1963 yılında Montreal’de kurulan ve dünyadaki grafik tasarımı ile görsel iletişim tasarımı meslek birliklerinin temsilcilerini bir araya getirmeyi amaçlayan bir kuruluş. Görsel iletişim konusunda etkinlikler düzenleyen konsey, kendi kuruluş tarihi ve tasarımın önemi konusunda bir farkındalık oluşturmak amacıyla, 1995 yılından bu yana böyle bir anma düzenlenmesine öncülük ediyor.

'GÖRSEL BİR DÜNYADA YAŞIYORUZ' Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Neda Üçer, 27 Nisan İletişim Tasarımı Günü ve iletişim tasarımının önemine ilişkin bilgi verdi. İletişim tasarımının görme, algılama ve düşünme şekillerimizi yönlendirmesi nedeniyle çok önemli bir iletişim aracı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Üçer, günlük yaşamımızda yönlendirme ve trafik işaretlerinden, kullandığımız teknolojik aletlere, izlediğimiz reklamlara, filmlere, oynadığımız dijital oyunlara, panolarda yer alan afiş-poster tasarımlarına kadar bir sürü iletişim tasarımı örnekleri ile karşılaştığımızı anımsattı. “Görsel bir dünyada yaşıyoruz” diyen Üçer, iletişim tasarımının gücü ve öneminin yadsınamayacağını belirtti. 'GELECEKTE DAHA ÇOK YER TUTACAK' Özellikle Y ve Z kuşaklarının iletişimi görsel semboller ile gerçekleştirip, görsel araçlar ile öğrendiğine ve pandemi ile bu olgunun perçinlendiğine işaret eden Prof. Dr. Neda Üçer, “Dolayısıyla yeni gelen kuşaklar dijital platformların ve teknolojinin olmadığı bir yaşamı düşünemiyorlar. Dijital platform ve teknoloji demek, görsel içerik üretimi ve tasarım demek. Bu denklemlere baktığımda zaten önemli olan görsel iletişim tasarımının yakın gelecekte daha da önemli bir yer tutacağını söylemek sanırım kehanet olmaz” dedi.

Prof. Dr. Neda Üçer, iletişim tasarımcısının hem toplumu anlamak ve ona ses vermek ile görevli olduğunu hem de bireylerin yaşam tarzlarını şekillendirdiğini ifade ederek “Ne yazık ki, iletişim tasarımcılarının etkinliğinin, hâlâ toplumlar tarafından tam olarak anlaşılmadığını düşünüyorum ancak sonunda ne kadar etkin bir yere sahip olduklarının anlaşılacağından ümitliyim” diye konuştu. 'İLETİŞİM ŞEKLİNİZİ SÖYLEYİN KİM OLDUĞUNUZU SÖYLEYEYİM' İletişim tasarımları sayesinde yeni terimler, yeni kullanım şekilleri ve hatta yeni düşünme şekilleri ile karşılaştığımıza ve bunları içselleştirdiğimize işaret eden Üçer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dolayısıyla iletişim tasarımı dünyamızı değiştiriyor, düşüncemizi, kararlarımızı etkiliyor. ‘Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim’ atasözümüzü ‘iletişim şeklinizi söyleyin size kim olduğunuzu söyleyeyim’ ile değiştirirsem sanırım söylemek istediğimi daha iyi anlatmış olurum. Birincisi, ne şekilde iletişim kuruyorsanız, o kişisiniz; kullanılan teknolojik aletin özelliği hangi çağda olduğunuzu gösterir. Teknolojiyi kullanma beceriniz de trendleri takip edip etmediğinize işaret eder. İkincisi, nasıl iletişim kuruyorsunuz? Niteliksel olarak iletişim dili, üslubu, empati kurarak mı, yoksa yok sayarak mı? Örneğin, bir şirket veya markanın reklam dilinde kullandığı sözcükler, müşteriye nasıl bir yaklaşım sergilendiğini çok net ortaya koyar.”