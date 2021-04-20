HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. 'İletişim tasarımı dünyamızı değiştiriyor'

'İletişim tasarımı dünyamızı değiştiriyor'

20.04.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İletişim tasarımı hayatımızın her alanını kaplıyor. Y ve Z kuşağı, dijital platformların ve teknolojinin, dolayısıyla iletişim tasarımının olmadığı bir yaşamı düşünemiyor. 'İletişim tasarımı dünyamızı değiştiriyor' diyen Prof. Dr. Neda Üçer, görsel iletişim tasarımının yakın gelecekte daha önemli yer tutacağına işaret ediyor.

'İletişim tasarımı dünyamızı değiştiriyor'

İletişim tasarımı, çağımızın fenomeni… Gözümüzü nereye çevirsek sorgulatan ya da belki de hiç fark ettirmeden zihnimize işleyen, bizimle iletişime geçmeye, bize bir şeyler anlatmaya çalışan tasarımlarla karşılaşıyoruz. Yalnızca dış alanlar değil, yakın çevremizde kullandığımız tüm elektronik cihazlar da iletişim tasarımından nasibini alıyor. Dünyamızı çepeçevre saran bu güçlü araç konusunda farkındalığı sağlamak isteyen tasarımcılar, her yıl 27 Nisan’ı “Dünya İletişim Tasarımı Günü” olarak kutluyor.

1995 yılından 2013 yılına kadar “Dünya Grafik Günü” ve 2013’den günümüze de “Dünya İletişim Tasarımı Günü” adıyla kutlanan “27 Nisan İletişim Tasarımı Günü”, aslında uluslararası bir konseyin kuruluş tarihi. Uluslararası Grafik Tasarım Dernekleri Konseyi (ICOGRADA), 27 Nisan 1963 yılında Montreal’de kurulan ve dünyadaki grafik tasarımı ile görsel iletişim tasarımı meslek birliklerinin temsilcilerini bir araya getirmeyi amaçlayan bir kuruluş. Görsel iletişim konusunda etkinlikler düzenleyen konsey, kendi kuruluş tarihi ve tasarımın önemi konusunda bir farkındalık oluşturmak amacıyla, 1995 yılından bu yana böyle bir anma düzenlenmesine öncülük ediyor.

'GÖRSEL BİR DÜNYADA YAŞIYORUZ'

Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Neda Üçer, 27 Nisan İletişim Tasarımı Günü ve iletişim tasarımının önemine ilişkin bilgi verdi.

İletişim tasarımının görme, algılama ve düşünme şekillerimizi yönlendirmesi nedeniyle çok önemli bir iletişim aracı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Üçer, günlük yaşamımızda yönlendirme ve trafik işaretlerinden, kullandığımız teknolojik aletlere, izlediğimiz reklamlara, filmlere, oynadığımız dijital oyunlara, panolarda yer alan afiş-poster tasarımlarına kadar bir sürü iletişim tasarımı örnekleri ile karşılaştığımızı anımsattı. “Görsel bir dünyada yaşıyoruz” diyen Üçer, iletişim tasarımının gücü ve öneminin yadsınamayacağını belirtti.

'GELECEKTE DAHA ÇOK YER TUTACAK'

Özellikle Y ve Z kuşaklarının iletişimi görsel semboller ile gerçekleştirip, görsel araçlar ile öğrendiğine ve pandemi ile bu olgunun perçinlendiğine işaret eden Prof. Dr. Neda Üçer, “Dolayısıyla yeni gelen kuşaklar dijital platformların ve teknolojinin olmadığı bir yaşamı düşünemiyorlar. Dijital platform ve teknoloji demek, görsel içerik üretimi ve tasarım demek. Bu denklemlere baktığımda zaten önemli olan görsel iletişim tasarımının yakın gelecekte daha da önemli bir yer tutacağını söylemek sanırım kehanet olmaz” dedi.

Prof. Dr. Neda Üçer, iletişim tasarımcısının hem toplumu anlamak ve ona ses vermek ile görevli olduğunu hem de bireylerin yaşam tarzlarını şekillendirdiğini ifade ederek “Ne yazık ki, iletişim tasarımcılarının etkinliğinin, hâlâ toplumlar tarafından tam olarak anlaşılmadığını düşünüyorum ancak sonunda ne kadar etkin bir yere sahip olduklarının anlaşılacağından ümitliyim” diye konuştu.

'İLETİŞİM ŞEKLİNİZİ SÖYLEYİN KİM OLDUĞUNUZU SÖYLEYEYİM'

İletişim tasarımları sayesinde yeni terimler, yeni kullanım şekilleri ve hatta yeni düşünme şekilleri ile karşılaştığımıza ve bunları içselleştirdiğimize işaret eden Üçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dolayısıyla iletişim tasarımı dünyamızı değiştiriyor, düşüncemizi, kararlarımızı etkiliyor. ‘Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim’ atasözümüzü ‘iletişim şeklinizi söyleyin size kim olduğunuzu söyleyeyim’ ile değiştirirsem sanırım söylemek istediğimi daha iyi anlatmış olurum. Birincisi, ne şekilde iletişim kuruyorsanız, o kişisiniz; kullanılan teknolojik aletin özelliği hangi çağda olduğunuzu gösterir. Teknolojiyi kullanma beceriniz de trendleri takip edip etmediğinize işaret eder. İkincisi, nasıl iletişim kuruyorsunuz? Niteliksel olarak iletişim dili, üslubu, empati kurarak mı, yoksa yok sayarak mı? Örneğin, bir şirket veya markanın reklam dilinde kullandığı sözcükler, müşteriye nasıl bir yaklaşım sergilendiğini çok net ortaya koyar.”

İYİ BİR İLETİŞİM TASARIMI NASIL OLMALI?

  • İletişim tasarımı, etkileşim içeren yaratıcı bir süreçtir. Bu süreçte doğru içeriği, doğru kanal ile alıcıya iletebilmek ve alıcının arzu, istek, ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermek önemli.
  • İletişim tasarımı hem bilimsel yaklaşımı hem de estetik endişeyi barındırmalı.
  • Tasarımcı kelime, sembol ve imgeleri, teknik becerisi ile harmanlayarak ne şekilde kullanırsa, ne gibi bir sonuç elde edeceğini bilmeli.
  • Tasarımcı yaratıcılığını, iletişim becerisini, teknik bilgi ve birikimini kullanarak etkin tasarımlar yapmalı.
  • Tasarım süreci, sürekli gelişime açık, alıcı ile etkileşim içerisinde, tasarımın da alıcının beklentileri doğrultusunda yenilendiği bir yapı olmalı.

1618860629_Do__._Dr._Neda_____er__1_

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Bakan Selçuk: İmkanları seferber ettikBakan Selçuk: İmkanları seferber ettik
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı
Anahtar Kelimeler:
İletişim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Arkadaşlık sitesinde tanıştı kabusu yaşattılar!

Arkadaşlık sitesinde tanıştı kabusu yaşattılar!

Karnındaki şey doktorları bile şoke etti

Karnındaki şey doktorları bile şoke etti

'Kayıp atlar' MHP'de istifa getirdi

'Kayıp atlar' MHP'de istifa getirdi

Devlet Bahçeli'den flaş '128 milyar dolar' çıkışı

Devlet Bahçeli'den flaş '128 milyar dolar' çıkışı

Yargıtay'dan kritik tebligat kararı!

Yargıtay'dan kritik tebligat kararı!

Sabancı'yı ifşa etmişti! 'Beni yatağa atabileceğini düşündü'

Sabancı'yı ifşa etmişti! 'Beni yatağa atabileceğini düşündü'

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son Dakika! Mısır'da tren kazası: 100'den fazla kişi yaralandı

Son Dakika! Mısır'da tren kazası: 100'den fazla kişi yaralandı

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan'da durum daha kötüye gidiyor

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan'da durum daha kötüye gidiyor

O ülkeleri örnek gösterdi: Birkaç haftalık tam kapanma...

O ülkeleri örnek gösterdi: Birkaç haftalık tam kapanma...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.