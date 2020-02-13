İletişim uzman yardımcılığı sınavı başvurusu için ek süre tanındı

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, iletişim uzman yardımcılığı sınavı için başvuruların 13-31 Ocak tarihleri arasında yapıldığı hatırlatılarak, 24 Ocak'ta meydana gelen deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da bulunan ve başvuru yapamayan adayların ek süre talebinde bulundukları belirtildi.

Söz konusu taleplerin değerlendirilmesi sonucu sınav için ek başvuru süresi getirildiği bildirilen ilanda, adayların başvuru işlemlerini 17-18 Şubat tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri web sitesi (https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr) üzerinden gerçekleştirebileceği kaydedildi.

