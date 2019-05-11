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İletişimde kısa film, viral video ve reklamlar konuşuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 14:12 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Doç.

İletişimde kısa film, viral video ve reklamlar konuşuldu

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Doç. Dr. Ayşad Güdekli’nin moderatörlüğünde Enver Engin Karalar ve Murat Subay’ın konuk olarak katıldığı “Kısa Film, Viral Video ve Viral Reklamlar” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.
Söyleşide eski ve yeni projelerinden bahseden konuşmacılar, Doç. Dr. Ayşad Güdekli’nin tüm ısrarlarına rağmen yeni projelerinin ismini açıklamadı. Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümü mezunu olan okul hayatı boyunca birçok kısa film, viral video çalışması yapan Enver Engin Karalar, okurken çektiği hiçbir projesine ödev gözüyle bakıp hafife almadığını söyledi. Bu zamana kadar kısa film yaptığı için kendine kısa film yönetmeni dediğini son zamanlarda bir dizi projeleri olduğundan bahseden Karalar, “Kısa film Türkiye’de geri planda amatörlerin yaptığı bir iş olarak görülüyor ama aslında çok önemli ve hiç bırakmak istemediğin bir dal.” diye konuştu.
Konuşmasına “Ben bu ekibin oyuncu kadrosundayım” cümlesiyle başlayan ve Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümü mezunu olan Murat Subay, “Biz ne kadar çabalasak da popülaritesi olan işler daha çok ön planda olmaya başladı ve gözümüzün önünde olması gereken şeyler daha çok geri plana gitmeye başladı. Ama biz bunları yeniden ayaklandırmayı planlıyoruz. Çok keyifli bir ekibimiz var. Birlikte başaracağımıza da inanıyorum.” ifadelerini kullandı.
Söyleşinin sonunda İletişim Fakültesi Dekanı Ahmet Ayhan, Enver Engin Karalar’ın kendisinin Kocaeli’de halkla ilişkiler ön lisans eğitimi alan bir öğrencisi olduğunu belirterek, ‘Her iki konuğumuza da yeni projelerinde başarılar diliyorum. Gelecekte bu alanda isimlerini daha çok duyacağımıza inanıyorum.’ ifadelerini kullandı.
Söyleşi, İletişim Fakültesi Dekanı Ahmet Ayhan’ın konuşmacılara teşekkür belgelerini takdim etmesiyle son buldu.

İletişimde kısa film, viral video ve reklamlar konuşuldu

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