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Ilgaz'da sömestir ve hafta sonu yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2019 15:28 | Son Güncelleme

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezinde sömestir ve hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin pek çok kentinden kayakseverleri ağırlıyor.

Yarıyıl ve hafta sonu tatili için Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne gelenler, dağın doğal güzelliği eşliğinde kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Sömestrle beraber kayak merkezlerine ilgi arttı

Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Ferhat Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarıyıl tatili nedeniyle Ilgaz'da büyük yoğunluk yaşandığını söyledi.
Dağdaki bütün tesislerin yüzde 100 dolu olduğunu ifade eden Akkaya, "Bu durum herkesi mutlu etti. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz.
Genellikle misafirlerimiz mutlu şekilde gidiyorlar. Türkiye'nin pek çok yerinden, Kilis'ten bile misafirlerimiz var. Ilgaz Dağı cennetin bir köşesi. Buraya sahip çıkmak lazım." diye konuştu.
Kahramanmaraş'tan Kastamonu'ya akrabasını ziyarete geldiğini söyleyen 10 yaşındaki Egemen Bilici Ilgaz Dağı'nı çok beğendiğini kaydetti.
Ilgaz'a ilk defa geldiğini belirten Bilici, "Ilgaz Dağı'nda ağaçlar çok güzel. Burada kızakla kaydım. Ilgaz Dağı güzel ama biraz soğuk. Buraya tekrar gelmek istiyorum." dedi.
İstanbul'dan yarıyıl tatili için gelen Emin Bağdat da "Kar muhteşem, hava çok temiz. Pist biraz kısa, telesiyejler kalabalık. Onun dışında burası tabiat cenneti. Doğası çok temiz, havası çok güzel, ulaşımı diğer yerlere göre çok kolay." şeklinde konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Ilgaz Dağı Kayak Merkezi sömestr

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