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  4. Ilgaz Dağı Kayak Merkezi yılbaşına hazır

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi yılbaşına hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 16:26 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı Milli Parkı Kayak Merkezi’nde yılbaşı hazırlıkları tamamlandı.

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı Milli Parkı Kayak Merkezi’nde yılbaşı hazırlıkları tamamlandı. ÖRSEM Ilgaz Otel Müdürü Veysel Sezen, yılbaşında doluluk oranının yüzde 100’e ulaştığını belirterek, misafirlerini beklediklerini söyledi.
Kastamonu sınırları içerisindeki Ilgaz Dağı Milli Parkı bölgesinde bulunan Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentten kayakseverleri ağırlamaya devam ediyor. Son günlerde etkili olan karla kar kalınlığının 71 santimetreye ulaştığı kayak merkezine gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 rakımdaki dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapma imkanı buluyor. Yeni kayak yapmaya başlayanlar da aileleriyle birlikte kızakla kaymanın keyfini çıkarıyor.
Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Veysel Sezen, Ilgaz Dağı Kayak Merkezi’nin yılbaşına hazır olduğunu belirterek, ÖRSEM’in 75 oda ve 150 yatak kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Sezen, “Doluluk oranımız yüzde 100’e yakın. İnşallah 31 Aralık akşamı yılbaşı galasıyla programımızı yapacağız. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayıp göndereceğiz. Tesisimiz tüm halkımıza açık. Yer olduğu sürece bütün vatandaşlarımız tesislerimizden yararlanabilir. Şu an bütün hazırlıklarımız tamam, misafirlerimizi bekliyoruz” dedi.
Çorum’dan geldiğini söyleyen Mustafa Güneysu adlı vatandaş, “Türkiyemizin her köşesi yaz ve kış mükemmel güzelliklere sahip. Bunun da bir örneğini burada yaşadım. Buraya gelmekten dolayı çok mutluyum. İnşallah bundan sonra da gelmeyi düşünüyorum. Çok güzel bir ortam var” diye konuştu.
Merzifon’dan 39 okul arkadaşıyla birlikte Kastamonu’ya kayak yapmaya gelen Hasan Deniz Portakal da, kızakla kaydığını ve Ilgaz Dağı’nı çok beğendiğini kaydetti. Portakal, çok kar olduğunu ve Ilgaz Dağı’nı çok beğendiğini söyledi.
Samsun’dan ailesiyle birlikte yılbaşı eğlencesi için Kastamonu’ya gelen Eylül Duru Doğan ise, “Ailemle birlikte Samsun’dan Ilgaz Dağı’na geldik kar tatili yapmaya ve burada kayak dersleri alıyorum. İlk defa kayacağım, çok mutluyum ve çok eğlenceli vakit geçiriyorum. Ilgaz Dağı çok güzel, insanın içini ısıtıyor” diye konuştu.

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