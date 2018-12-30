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Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde yoğunluk

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 13:49 | Son Güncelleme

Hafta sonu tatili için Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezine gelen ziyaretçiler, eğlenceli vakit geçirdi

Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezinde, hafta sonu tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Kastamonu ile Çankırı arasında bulunan ve Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından olan Ilgaz Dağı, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini cezbediyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında gösterilen Ilgaz, kış mevsiminde pek çok tatilcinin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Hafta sonu tatili için Ilgaz'a ilgi gösteren ziyaretçiler, 1850 rakımda doğal güzellikler arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak, keyifli vakit geçirme fırsatı buluyor.

Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Ferhat Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara ve çevre illerden birçok kişinin tesise geldiğini söyledi.

Özellikle hafta sonları yoğunluk yaşandığını ifade eden Akkaya, "Hiç boş odamız kalmadı. Ilgaz Dağı cennet gibi bir yer. Herkesin buraya gelip eğlenmesini tavsiye ediyoruz. Nisan ayına kadar pistlerimizde herhangi bir sıkıntı olmaz. Misafirlerimizi Ilgaz'a davet ediyoruz." dedi.

Eşiyle birlikte Ilgaz Dağı'nı ziyaret eden Ali Çobanoğlu ise "Ilgaz Dağı çok güzel. Buraya kayak yapmak için değil gezmek için geldik. Buraya daha önce 15-20 sene önce gelmiştik. Ankara'ya 3 saat uzaklıkta. Çok yakın." diye konuştu.

Kayak yapmak için tesise gelen Fatih Özbek de Ilgaz'ı çok beğendiğini ifade ederek, tesisin doğal güzelliğiyle ön plana çıktığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
ılgaz dağı KASTAMONU kayak merkezi

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