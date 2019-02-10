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Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde yoğunluk

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 12:45 | Son Güncelleme

Hafta sonu tatili için Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezine gelen ziyaretçiler eğlenceli vakit geçirdi

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin pek çok kentinden kayakseverleri ağırlıyor.

Kastamonu merkeze 40, Ankara'ya yaklaşık 200, İstanbul'a ise 450 kilometre mesafede bulunan Ilgaz, Kastamonu Havalimanı'nın yapılmasının ardından kayakseverlerin kolayca ulaşabileceği bir yer haline geldi.

Hafta sonu tatilini Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirebiliyor.

Eşsiz manzarasıyla özellikle kış aylarında kartpostallık görüntüler oluşturan Ilgaz, doğaseverlerin uğrak yerleri arasında ön sıralarda yer alıyor.

Ilgaz'a hafta sonu tatili için Ankara'dan geldiğini ifade eden Elif Türkekul Aydoğdu, AA muhabirine, kayak merkezini çok beğendiğini dile getirdi.

Ilgaz'a ilk defa geldiğini söyleyen Aydoğdu, "Doğa harika. Buraya herkes gelmeli. Bu kadar yakınımızdayken bu kadar geç fark etmek biraz anlamsız oldu. Herkese tavsiye ediyorum." dedi.

Arda Araparslan ise Ilgaz'a Ankara'dan geldiğini belirterek, "Burada ailecek hafta sonu tatilimizi geçiriyoruz. Doğası gayet güzel. İlk defa geliyorum. Ulaşım çok kolay. Ankara'dan 2 saatte geldik." diye konuştu.

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hafta sonu ılgaz dağı KASTAMONU yoğunluk

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